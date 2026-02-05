Вже 32-й пакет підтримки: союзник виділяє допомогу на десятки мільйонів
- Фінляндія надала Україні 32-й пакет військової допомоги на суму 43 мільйони євро, включаючи продукцію фінського виробництва.
- З початку вторгнення Фінляндія надала військову допомогу Україні на загальну суму 3,2 мільярда євро.
Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги для зміцнення обороноздатності держави. Цей пакет підтримки став вже 32-м від початку повномасштабного вторгнення.
Скільки виділяє Фінляндія?
Рішення про допомогу за пропозицією уряду 5 лютого схвалив президент Фінляндії Александр Стубб, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони республіки.
Загальна вартість озброєння та засобів, що передаються цього разу, становить близько 43 мільйонів євро.
Особливістю цього пакету є те, що до нього увійшла продукція фінського виробництва, яка була закуплена в межах спеціальної програми Міністерства оборони з підтримки України.
Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну, постачаючи оборонне обладнання згідно з планом. Ми хочемо зробити свій внесок у те, щоб Україна мала право та можливість захищати свою націю та народ,
– наголосив міністр оборони Антті Хяккянен.
За його словами, окрім власних пакетів допомоги, Фінляндія також долучилася до кількох коаліцій, які покликані зміцнити власний оборонний потенціал України.
Загалом Фінляндія надала Україні з початку повномасштабного вторгнення військову допомогу вже на 3,2 мільярда євро.
Важливо! Детальну інформацію про склад пакета військової допомоги від Фінляндії, спосіб чи графік постачань не розголошують з міркувань безпеки.
Яка ще країна оголосила про допомогу?
Раніше таку ж допомогу для України у 43 мільйони євро оголосила Словенія. Ці кошти направили на закупівлі американської зброї для України PURL, розповів Денис Шмигаль.
Також країни вивчають можливості для запуску спільник проєктів:
- у межах європейської ініціативи EDIP;
- в рамках програми SAFE;
- на базі "данської моделі" (вона дозволяє партнерам України фінансувати українських виробників зброї, а не купувати вже готову).
Також Словенія розмірковує над наданням тренувального озброєння для підготовки українських військових.
Звідки йде зброя до України?
За словами генсека НАТО Марка Рютте, починаючи з літа 2025 року механізм PURL дозволив союзникам забезпечити Україну переважною частиною ракетного озброєння для фронту. Йдеться приблизно про 75% усіх ракет, які використовуються на передовій, а також близько 90% боєприпасів, необхідних для захисту українського неба.
Генсек НАТО наголосив, що низка країн уже робить вагомий внесок у підтримку України. Серед них він відзначив Канаду, Норвегію, Німеччину, Нідерланди, Данію, Швецію та держави Балтійського регіону. Досить активною, за його словами, є й допомога з боку Словенії та Бельгії.
Крім того, Туреччина, Норвегія, Канада та Іспанія наразі аналізують власні арсенали, щоб оцінити можливість передати Україні додаткові ракети для посилення систем протиповітряної оборони.