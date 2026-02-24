Норвегія витратить понад мільярд євро лише на один вид озброєння для України

Норвегія у 2026 році виділяє на допомогу Україні 85 мільярдів крон, тобто приблизно 7,6 мільярда євро. Більшу частину цих коштів норвезький уряд планує спрямувати на військові потреби Києва.

Куди підуть гроші Норвегії?

Про це розповів прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який 24 лютого приїхав до Києва з нагоди четвертої річниці від початку повномасштабної війни, пише "Європейська правда".

Дивіться також Є ініціативи проти балістики: Федоров закликав Європу до співпраці

Із запланованих коштів Норвегія виділить 70 мільярдів крон, або близько 5,9 мільярда євро, саме на військову допомогу. Інша частина у розмірі 15 мільярдів (приблизно 1,3 мільярда євро) піде на потреби цивільних.

Стере зазначив, що основні напрямки підтримки на цей рік визначили у тісному спілкуванні з Києвом.

Українці краще за всіх знають свої потреби. Ми будемо використовувати кошти там, де вони принесуть максимальну користь українцям,

– підкреслив норвезький прем'єр.

Щодо військового напрямку, то тут головну увагу приділятимуть, зокрема, безпілотникам, які відіграють провідну роль у нинішній війні. Також акцент зроблять на протиповітряній обороні, яка захищає українські міста від російських атак.

Загалом визначили такі пріоритетні напрямки, які профінансують за рахунок допомоги Норвегії:

найбільше виділять на дрони та автономні безпілотні системи – понад 12 мільярдів крон, що складає приблизно 1,06 мільярда євро ;

; на протиповітряну оборону та винищувачі F-16 спрямують 9 мільярдів крон, або 800 мільйонів євро;

на морську безпеку – майже 6 мільярдів крон, або 530 мільярда євро;

на навчання та підготовку українських військових – приблизно 5 мільярдів крон, чи 440 мільйонів євро;

на Північнобалтійську та Польську бригадну ініціативи – близько 3,5 мільярда крон, що складає 310 мільйонів євро;

та ще понад 8 мільярдів крон на стратегічні військові проєкти й міжнародне співробітництво задля потреб України.

Важливо! За словами Стьоре, якщо протягом 2026 року необхідно буде змінити структуру підтримки, наприклад, десь виділити більше,а десь більше, то це робитимуть лише після консультацій з українською владою.

Яку ще допомогу надала Норвегія?

На початку грудня 2025 року Норвегія також оголосила про додаткову допомогу Україні для закупівлі американської зброї. Країна виділила 500 мільйонів доларів на ініціативу PURL.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде уточнив, що ці кошти розподілять на два пакети, для придбання пріоритетного озброєння зі США.

Додаткові 500 мільйонів доларів на програму PURL будуть надані двома пакетами: один з Німеччиною і Польщею та один з Німеччиною і Нідерландами,

– розповів Ейде.

Варто знати! Генеральний секретар Марк Рютте зауважив El Pais, що НАТО ставить за мету щомісяця залучати до 1 мільярда доларів на придбання зброї з США для України через PURL. Таким чином, Норвегія фактично забезпечила половину необхідної суми на місячні потреби програми.

Хто ще посилює підтримку України?