Україна отримала першу частину гранту від США: куди спрямують кошти

Наприкінці листопада міністерка фінансів Джанет Йеллен повідомила про надання Україні грантових коштів у розмірі 4,5 мільярда доларів. У п'ятницю, 2 грудня, перша частина цих коштів вже надійшла на рахунки держави.

Крім надання економічної підтримки, уряд США продовжуватиме використовувати всі інструменти для допомоги Україні у війні. Це стосується й "історичної коаліції санкцій, щоб послабити військову машину Путіна".

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Скільки грошей отримала Україна

За інформацією Міністерства, до Державного бюджету України надійшла частина гранту у розмірі 1,5 мільярда доларів. Це перший транш грантових коштів з 4,5 мільярда доларів, які надали США через Цільовий фонд Світового банку.

Кошти перерахували у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів буде спрямовано на оплату житлово-комунальних послуг, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

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