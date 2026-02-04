Половина бюджету та близько 10% всієї економіки: військові витрати Росії сягають нових висот

Росія має значно вищі витрати на війну, ніж вона декларувала в останні роки. Зокрема з початку повномасштабного вторгнення в Україну оборонний бюджет Кремля щороку суттєво зростав.

Що відомо про витрати Росії на війну?

Про це свідчать дані аналізу, який оприлюднила Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND).

Російське тлумачення "оборонних витрат" значно відрізняється від визначення НАТО,

– зазначили у розвідці Німеччини.

Масштабний аналіз бюджетних даних показав, що реальні військові видатки Росії в останні роки були до 66% більшими, ніж офіційно заявлялося. До задекларованих витрат не включалися, зокрема;

будівельні проєкти Міністерства оборони;

ІТ-проєкти військових;

соціальні виплати для військовослужбовців.

У 2025 році військові витрати становили:

приблизно половину загального бюджету; близько 10% російської економіки.

Зауважте! Наголошується, що ці кошти використовуються не лише для війни проти України, а й для додаткового нарощування та розширення військових спроможностей – зокрема поблизу східного флангу НАТО.

Водночас Центр протидії дезінформації раніше повідомляв, що Володимир Путін підписав федеральний бюджет на 2026 рік. У цьому бюджеті майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок.

Такий бюджет є рекордом із часів СРСР. Ба більше, це прямий сигнал, що мир у плани Москви на найближчий рік не входять.

Кремль переводить країну на "рейки воєнного часу", посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов’язане з армією,

– пояснили у ЦПД.

Зверніть увагу! Цьогорічний бюджет демонструє, що пріоритетом для Росії залишається саме затяжна війна проти України.

Що ще слід знати про вплив війну на економіку Росії?