Військовий збір приніс Україні втричі більше коштів: хто є лідером за сплатою

У 2025 році надходження військового збору в Україні в понад три рази перевищили суму за попередній рік. Йдеться про 163,6 мільярда гривень.

Скільки українці сплатили військового збору?

Деталі розповіли в Державній податковій службі. Зростання надходжень пов'язане з дією оновлених норм законодавства та підвищенням ефективності адміністрування податків.

Цікаво, що найбільші обсяги надходжень у 2025 році забезпечили:

Київ – 52,6 мільярда гривень;

Дніпропетровщина – 18,2 мільярда гривень;

Львівщина – 12,6 мільярда гривень;

Харківщина – 10,3 мільярда гривень.

Нагадаємо, військовий збір в Україні запровадили ще у 2014 році. Платіж покликаний підтримувати фінансові потреби сектору безпеки й оборони, тож під час повномасштабної війни він залишається одним із ключових механізмів залучення внутрішніх ресурсів держави.

Раніше в Мінфіні розповіли, що у 2025 році надходження від військового збору забезпечили фінансування оборони держави протягом 22 днів (щоденно на ці потреби Україна спрямовувала в середньому понад 7,3 мільярда гривень).



Військовий збір у 2025 році / Інфографіка Міністерства фінансів

Як зріс військовий збір у 2026 році?