Військовий збір: скільки днів оборони українці забезпечили у 2025 році
- У 2025 році завдяки військовому збору до держбюджету України надійшло 163,6 мільярда гривень.
- Витрати на безпеку та оборону склали майже 2,67 трильйона гривень, тобто понад 7,3 мільярда гривень щодня.
У 2014 році в Україні запровадили військовий збір – платіж, покликаний підтримувати фінансові потреби сектору безпеки й оборони. Під час повномасштабної війни він залишається одним із ключових механізмів залучення внутрішніх ресурсів держави.
Скільки українці заплатили у 2025 році?
Завдяки військовому збору у 2025 році до загального фонду держбюджету надійшло 163,6 мільярда гривень. У Мінфіні розповіли, скільки днів оборони покрили ці кошти, передає 24 Канал.
За оперативними даними Казначейства, видатки держбюджету на безпеку та оборону у 2025 році склали майже 2,67 трильйона гривень. Тобто щоденно на ці потреби Україна спрямовувала у середньому понад 7,3 мільярда гривень.
Це означає, що надходження від військового збору забезпечили фінансування оборони держави протягом 22 днів.
Це додаткові 22 дні нашого життя, забезпечення наших захисників і захисниць, діяльності бізнесу, життєздатності країни… Під час війни кожен день важливий, адже для українців головне протриматися на один день довше, ніж російські загарбники,
– зауважили у міністерстві.
Сплачені платниками податків кошти спрямовують на першочергові потреби – забезпечення сил оборони та безпеки. Так, окрім надходжень від військового збору, на захист України пішли також інші платежі, які контролюють податкові та митні органи:
- податок на прибуток;
- податок на додану вартість (ПДВ);
- ПДФО (податок на доходи фізичних осіб);
- акциз;
- рентна плата;
- дивіденди від державних підприємств та інші податки та збори;
- надходження від внутрішніх запозичень (ОВДП).
У 2025 році держава й надалі ставила фінансування оборони в пріоритет, паралельно підтримуючи макрофінансову стабільність. Водночас завдяки міжнародній допомозі Україна змогла виконувати соціальні зобов'язання.
Військовий збір у 2025 році / Інфографіка Міністерства фінансів
Раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що 2025 рік став рекордним для міжнародної безпекової підтримки України. Вдалося залучити понад 45 мільярдів доларів допомоги – це найвищий показник від початку повномасштабної війни. Ключовими напрямами стали: озброєння та боєприпаси, розвиток ППО та ПРО тощо.
Нагадаємо, загалом у 2025 році до загального фонду держбюджету надійшло 2,66 трильйона гривень. Найбільше коштів забезпечили ПДВ з ввезених на митну територію України товарів – 542,4 мільярда гривень.
Також Україна залучила 52,4 мільярда доларів США зовнішнього фінансування. Міжнародна допомога дозволила забезпечити соціально-гуманітарні видатки.
Цікаво, що дохідна частина держбюджету на 2025 рік перевиконана на 16,6%. А от у 2026 році ймовірний дефіцит держбюджету у 45 – 50 мільярдів. За словами Володимира Зеленського, Україна потребує термінової фінансової підтримки від Євросоюзу.