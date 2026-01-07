Орбан пожалівся на ЄС через енергоносії Росії й помріяв про зняття санкцій

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову поскаржився на Євросоюз. Політик звинуватив Брюссель у бажанні "відрізати" його країну від імпорту російської нафти та газу і спрогнозував розпад блоку.

Що заявив Орбан про Євросоюз?

Про це угорський прем'єр заявив на міжнародної пресконференції, передає 24 Канал з посиланням на Euronews.

За словами Орбана, ЄС "розвалиться сам по собі", оскільки має "хаос у керівництві".

Попри такі заяви, політик відкинув вихід Угорщини з блоку, зазначивши, що у країни просто немає достатніх масштабів, щоб такий крок був доцільним.

Членство в ЄС – це важлива можливість, але якщо замкнутися лише в одному блоці, ми просто "вип’ємо весь сік". Має сенс налагодити якнайкращі відносини з усіма блоками – зокрема з Америкою, Росією, Китаєм, арабським світом і тюркським світом,

– зауважив Орбан.

Водночас він вважає, що майбутнє країни у ЄС повинно бути з "суверенною зовнішньою й економічною політикою", зокрема й у сфері енергетиці. Наразі ж, за словами прем'єра, Брюссель нібито хоче відрізати Угорщину від постачання російської нафти й газу.

Орбан наголосив, що його країна виступає проти регуляцій ЄС в енергетиці й сподівається, що санкції проти Росії будуть скасовані у 2027 році, коли, на його думку, закінчиться війна в Україні.

А от допомагати Києву глава угорського уряду не планує. Він підкреслив, що Будапешт не надаватиме фінансової допомоги, бо ці кошти, мовляв, не повернуть.

У нас є гроші, якщо ми не віддаємо їх іншим, тому ми не даємо свої гроші Україні. Ми не дамо їм і кредиту, бо всі знають, що українці його не повернуть,

– сказав Орбан.

Важливо! Угорщина домоглася винятків із санкцій ЄС щодо російських енергоносіїв. Окрім того, після запровадження обмежень проти російських "Роснефті" та "Лукойла" Орбан поїхав до Вашингтона і домовився з Трампом про виключення його країни з-під дії цих санкцій на рік.

Чому Угорщина судитиметься з ЄС?

Нагадаємо, що Євросоюз підтримав відмову від російських енергоносіїв до 2027 року. Після цього Угорщина заявила, що звернеться до Суду ЄС, щоб оскаржити це рішення. Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сіярто, пише Reuters

Прийняти та реалізувати цей брюссельський наказ для Угорщини неможливо,

– зазначив Сіярто.

Глава МЗС додав, що рішення про заборону російського газу та нафти суперечить установчим документам блоку. Тому після його остаточного ухвалення європейською владою Будапешт подасть судовий позов.

Ба більше, Сіярто сказав, що обговорив це питання із представниками Словаччини, після чого обидві країни вирішили діяти разом проти Брюсселя.

Зауважте! Угорщина значно залежить від постачань російських енергоресурсів і неодноразово заявляла, що не збирається від них відмовлятися, бо це зашкодить економіці країни.

Як Будапешт протистоїть Брюсселю?