Економіст пояснив, чим для Росії обернеться збільшення окупаційної армії

Кремль вкладає величезні кошти у військово-промисловий комплекс, через що дуже страждає російська економіка. Днями з’явився указ Владіміра Путіна про збільшення численності армії Росії ще на 180 тисяч осіб.

Додаткові військові витрати виростуть ще 5 – 10%. Це 24 Каналу зауважив економіст Максим Блант.

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"З'явився путінський указ про те, що чисельність збройних сил зросте ще на 180 тисяч з 1 грудня. Це додаткові військові витрати. Вони виростуть ще мінімум на 5%, а то й на всі 10%. Цих всіх людей висмикнуть з цивільного сектору, не з ВПК", – сказав він.

Зверніть увагу! Уперше з грудня 2023 року Владімір Путін видав указ про встановлення штатної чисельності збройних сил Росії у кількості 2 389 130 осіб, зокрема, 1,5 мільйона військовослужбовців. Цей документ набирає чинності з 1 грудня 2024 року.

ВПК та війна "з'їдять" економіку Росії

Максим Блант зазначив, що кількість російської армії у Росії будуть збільшувати за допомогою мобілізації, підвищених виплат. Зараз лише за укладання контракту у понад 10 регіонах дають від мільйона та вище. У Москві – понад 2 мільйони, у Санкт-Петербурзі – майже 2 мільйони.

Напевно, вже пів року перед Росією більш чітким стає варіант так званої стагфляції. Це коли економіка перебуває або у депресії, або падає, а ціни продовжують рости. Це рівно той випадок, коли ціни розганяються бюджетними вливаннями у війну,

– пояснив він.

Це не означає, що окупанти одразу наберуть 180 тисяч людей. Практично одразу міністерство оборони Росії отримає гроші на їхнє утримання. Це буде поглиблювати інфляцію у країні-агресорці. Далі російська економіка може рухатися лише вниз.

"Попри те, що війна триває вже не перший рік, у цьому році витрати все одно йдуть значно швидше, ніж загальний бюджет. Тому частка ВПК продовжує рости. Рано чи пізно цей ВПК і війна "з’їдять" всю російську економіку. До цього все йде", – підкреслив економіст.