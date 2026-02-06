Ворог атакував п'ять регіонів: де діють аварійні відключення

У ніч на п'ятницю, 6 лютого, російська армія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під ворожим обстрілом опинилися п'ять областей, знеструмлені тисячі споживачів.

Які наслідки атак росіян?

Внаслідок російських атак на ранок без світла залишилися жителі у Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях, повідомляє Укренерго.

Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів,

– підкреслюють енергетики.

Як відключають світло 6 лютого?

Через наслідки ворожих ударів у деяких областях енергетики вимушені застосовувати аварійні знеструмлення. Їх обіцяють скасувати одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас 6 лютого по всій території Україні обмежують енергопостачання:

увели графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів:

додатково застосовуються обмеження потужності для промисловості.

Однак у регіонах, де діють аварійні відключення, наразі погодинні графіки не діють.

Важливо! Щоб дізнатися, коли повернуть прогнозовані графіки погодинних відключень, необхідно стежити за повідомленнями обленерго у своєму регіоні.

Де ще екстрено відключають світло?

Сьогодні частина українців знову залишилася без світла не через російські атаки, а через негоду, повідомляє Міненерго.

Через налипання мокрого снігу та пориви вітру вранці були повністю чи частково знеструмлені 109 населених пунктів у трьох регіонах:

у Чернівецькій області;

Тернопільській області;

та Хмельницькій області.

Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі,

– наголосили у відомстві.

Зауважте! Наразі ситуація в енергосистемі України залишається складною Енергетики закликають ощадливо споживати електрику, оскільки це може зменшити тривалість відключень. За можливості, енергоємні процеси радять перенести на нічні години – після 23:00.

Що відомо про атаку 6 лютого?