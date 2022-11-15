Що знищить Росію: 5 кроків від прем'єр-міністра Великої Британії

15 листопада 2022 , 12:34
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Джерело:

The Telegraph

Про 5 кроків щодо зменшення впливу країни-агресорки розповів Ріші Сунак. Велика Британія і надалі залишається однією із країн, що найбільше підтримують Україну. Що запропонував прем'єр-міністр, читайте у тексті.

Велика Британія ніколи не відступить

Велика Британія продовжує підтримувати Україну. Про це свідчать останні заяви новообраного прем'єр-міністра країни Ріші Сунака. 

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Перед самітом G20, він закликав лідерів країн протистояти Путіну та боротися з країною-агресоркою. 

Україна відстоює фундаментальні принципи, важливі для всіх нас, – принципи суверенітету та самовизначення, які є основою стабільного міжнародного порядку. Ми знаємо, що український народ все ще жахливо страждає від безперервних російських бомбардувань і тривалих відключень електроенергії при температурах, близьких до замерзання,
— сказав Ріші Сунак.

Крім цього, прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що й надалі підтримуватиме український народ. А у проблемах щодо зростання світових цін на продовольство та електроенергію звинувачує лише Росію. 

П'ять кроків для зменшення впливу Росії

Прем’єр Британії розповів як саме можна зменшити вплив країни-агресорки на світову економіку:

  • По-перше, країни повинні продовжувати надавати термінову підтримку там, де вона найбільше потрібна взимку. Мова йде і про Україну, і про найбільш вразливі країни світу, які потерпають від голоду. 
  • По-друге, не дозволяти Росії шантажувати всіх питанням продовольчої безпеки.
  • По-третє, вжити для захисту економічної безпеки, ланцюгів постачання та швидкого усунення енергетичної залежності від країни-аресорки. 
  • По-четверте, Ріші Сунак говорить про відданість просуванню вільних ринків і відкритої глобальної економіки, у якій підприємництво стимулює зростання.
  • На завершення, світ повинен приділити велику увагу співпраці для забезпечення фінансової стабільності та чесності. Також протидіяти втягненню у кредитні пастки бідніших країн та усувати причини прискорення інфляції.

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Про що говоритимуть на саміті G20

  • Вступна дискусія буде зосереджена на війні в Україні. Крім того, президент України Володимир Зеленський звернеться до зібрання віртуально.
  • Друга сесія буде зосереджена на глобальній охороні здоров’я, а третя – на цифрових проблемах.
  • Західні лідери використають саміт, щоб отримати підтримку щодо запропонованого обмеження цін на експорт російської нафти. Вони намагатимуться знайти розв'язати проблему нестачі продовольства та добрив, спричиненої вторгненням.
  • велика увага буде прикута до президента Китаю, оскільки чимало членів G20 стурбовані його відносинами з Кремлем.
Зверніть увагу, західні офіційні особи повідомили, що для багатьох держав, які не входять до G7, економічні виклики є важливішими, ніж сам конфлікт в Україні. Тому вони наполягатимуть на пошуку рішень для таких країн, а не вимагатимуть про приєднання до засудження Росії.
Автор: Валерія Городинська