Що знищить Росію: 5 кроків від прем'єр-міністра Великої Британії

Про 5 кроків щодо зменшення впливу країни-агресорки розповів Ріші Сунак. Велика Британія і надалі залишається однією із країн, що найбільше підтримують Україну. Що запропонував прем'єр-міністр, читайте у тексті.

Велика Британія ніколи не відступить

Велика Британія продовжує підтримувати Україну. Про це свідчать останні заяви новообраного прем'єр-міністра країни Ріші Сунака.

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Перед самітом G20, він закликав лідерів країн протистояти Путіну та боротися з країною-агресоркою.

Україна відстоює фундаментальні принципи, важливі для всіх нас, – принципи суверенітету та самовизначення, які є основою стабільного міжнародного порядку. Ми знаємо, що український народ все ще жахливо страждає від безперервних російських бомбардувань і тривалих відключень електроенергії при температурах, близьких до замерзання,

— сказав Ріші Сунак.

Крім цього, прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що й надалі підтримуватиме український народ. А у проблемах щодо зростання світових цін на продовольство та електроенергію звинувачує лише Росію.

П'ять кроків для зменшення впливу Росії

Прем’єр Британії розповів як саме можна зменшити вплив країни-агресорки на світову економіку:

По-перше, країни повинні продовжувати надавати термінову підтримку там, де вона найбільше потрібна взимку. Мова йде і про Україну, і про найбільш вразливі країни світу, які потерпають від голоду.

По-друге, не дозволяти Росії шантажувати всіх питанням продовольчої безпеки.

По-третє, вжити для захисту економічної безпеки, ланцюгів постачання та швидкого усунення енергетичної залежності від країни-аресорки.

По-четверте, Ріші Сунак говорить про відданість просуванню вільних ринків і відкритої глобальної економіки, у якій підприємництво стимулює зростання.

На завершення, світ повинен приділити велику увагу співпраці для забезпечення фінансової стабільності та чесності. Також протидіяти втягненню у кредитні пастки бідніших країн та усувати причини прискорення інфляції.

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Про що говоритимуть на саміті G20

Вступна дискусія буде зосереджена на війні в Україні. Крім того, президент України Володимир Зеленський звернеться до зібрання віртуально.

Друга сесія буде зосереджена на глобальній охороні здоров’я, а третя – на цифрових проблемах.

Західні лідери використають саміт, щоб отримати підтримку щодо запропонованого обмеження цін на експорт російської нафти. Вони намагатимуться знайти розв'язати проблему нестачі продовольства та добрив, спричиненої вторгненням.

велика увага буде прикута до президента Китаю, оскільки чимало членів G20 стурбовані його відносинами з Кремлем.