Що знищить Росію: 5 кроків від прем'єр-міністра Великої Британії
Джерело:The Telegraph
Про 5 кроків щодо зменшення впливу країни-агресорки розповів Ріші Сунак. Велика Британія і надалі залишається однією із країн, що найбільше підтримують Україну. Що запропонував прем'єр-міністр, читайте у тексті.
Велика Британія ніколи не відступить
Велика Британія продовжує підтримувати Україну. Про це свідчать останні заяви новообраного прем'єр-міністра країни Ріші Сунака.
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Перед самітом G20, він закликав лідерів країн протистояти Путіну та боротися з країною-агресоркою.
Україна відстоює фундаментальні принципи, важливі для всіх нас, – принципи суверенітету та самовизначення, які є основою стабільного міжнародного порядку. Ми знаємо, що український народ все ще жахливо страждає від безперервних російських бомбардувань і тривалих відключень електроенергії при температурах, близьких до замерзання,
— сказав Ріші Сунак.
Крім цього, прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що й надалі підтримуватиме український народ. А у проблемах щодо зростання світових цін на продовольство та електроенергію звинувачує лише Росію.
П'ять кроків для зменшення впливу Росії
Прем’єр Британії розповів як саме можна зменшити вплив країни-агресорки на світову економіку:
- По-перше, країни повинні продовжувати надавати термінову підтримку там, де вона найбільше потрібна взимку. Мова йде і про Україну, і про найбільш вразливі країни світу, які потерпають від голоду.
- По-друге, не дозволяти Росії шантажувати всіх питанням продовольчої безпеки.
- По-третє, вжити для захисту економічної безпеки, ланцюгів постачання та швидкого усунення енергетичної залежності від країни-аресорки.
- По-четверте, Ріші Сунак говорить про відданість просуванню вільних ринків і відкритої глобальної економіки, у якій підприємництво стимулює зростання.
- На завершення, світ повинен приділити велику увагу співпраці для забезпечення фінансової стабільності та чесності. Також протидіяти втягненню у кредитні пастки бідніших країн та усувати причини прискорення інфляції.
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Про що говоритимуть на саміті G20
- Вступна дискусія буде зосереджена на війні в Україні. Крім того, президент України Володимир Зеленський звернеться до зібрання віртуально.
- Друга сесія буде зосереджена на глобальній охороні здоров’я, а третя – на цифрових проблемах.
- Західні лідери використають саміт, щоб отримати підтримку щодо запропонованого обмеження цін на експорт російської нафти. Вони намагатимуться знайти розв'язати проблему нестачі продовольства та добрив, спричиненої вторгненням.
- велика увага буде прикута до президента Китаю, оскільки чимало членів G20 стурбовані його відносинами з Кремлем.