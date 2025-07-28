Побачимо, що буде: Трамп прокоментував введення нових тарифів проти Китаю
- Трамп планує введення нових тарифів проти багатьох країн, включаючи Китай, з 1 серпня.
- Трамп має позитивні очікування від угод, зокрема з Китаєм.
Між Китаєм та США доволі напружені стосунки. Зокрема, на фоні торгівельної війни, що виникала раніше. Тоді обидві країни змогли домовитись і знизили свої мита.
Чи зміняться тарифи від США для Китаю у 2025 році?
Трамп оголосив, що він планує введення нових тарифів проти багатьох країн з 1 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Truth Social.
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За даними BBC, президент США готовий "домовлятися" з іншими країнами. Зокрема, з Китаєм, за його словами, вони зустрічаються для цьогоуже зараз.
Китай – жорстка країна... ми всі жорсткі, але побачимо, що буде.
Водночас, як заявляє RapidResponse47, Трамп має доволі позитиві очікування від цієї угоди. Особливо на фоні домовленостей з Японією.
У нас добрі стосунки з Китаєм... Побачимо, що буде. Ми щойно уклали нашу угоду з Японією. Вона була дуже хорошою – хорошою для всіх. Ми укладаємо чудові угоди,
– заявив Трамп.
Нагадаємо! США та Європа утвердили новий розмір тарифів для ЄС.