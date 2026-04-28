Пенсіонери можуть втратити свої виплати вже у травні: хто ризикує залишитися без коштів
- Українські пенсіонери можуть втратити виплати, якщо не повідомлять Пенсійний фонд про зміни в житті протягом 10 днів.
- До змін, про які потрібно повідомляти, належать зміни паспорта, прізвища, контактних даних, банківських реквізитів, місця роботи, а також відкриття або закриття підприємницької діяльності.
Українські пенсіонери можуть втратити свої грошові виплати. Це можливо, якщо людина порушить правила та не повідомить Пенсійний фонд України про важливі зміни у своєму житті.
Хто може втратити пенсії?
На це особа має лише 10 днів, про що наголосили у ПФУ Волинської області.
Для того, аби виплати нараховувалися правильно, потрібно протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни:
- паспорта чи прізвища;
- контактних даних;
- банківських реквізитів;
- місця роботи або відкриття чи навпаки – припинення – підприємницької діяльності.
Зробити це можна різними способами. Людина може вибрати зручний для себе:
- через електронний кабінет особисто у відділенні будь-якого сервісного центру ПФУ;
- поштою, надіславши всі необхідні документи рекомендованим листом;
- через роботодавця (якщо зміни стосуються саме змін у роботі).
Якщо не повідомити про зміни вчасно – може виникнути переплата, яку доведеться повернути,
– йдеться у тексті.
Зокрема у Пенсійному фонді Черкаської області пояснили всі нюанси. Річ у тім, що інформація щодо прізвища та ідентифікаційного коду потрібно фонду для коректного заповнення документів.
Чому ж необхідні дані щодо адреси проживання? Згідно з інформацією, електронна пенсійна справа людини має зберігатися за місцем проживання пенсіонера.
Щодо інформації про працевлаштування та звільнення з роботи, закриття ФОПу тощо – від цього залежить розмір пенсійної виплати.
Важливо! Надмірно нараховані кошти доведеться повертати або добровільно, або шляхом стягнення Пенсійним фондом, або навіть у судовому порядку.
Що ще слід знати пенсіонерам в Україні?
Іноді українцям вигідно докупити страховий стаж. Наприклад, якщо людині не вистачає "зовсім трохи" для виходу на пенсію.
Експерт наголошує: перед купівлею варто прорахувати доцільність такої витрати. Зокрема важливо зважити всі обставини.
Водночас спрощена формула обчислення пенсії – це стаж, який помножений на зарплату. Але завжди потрібно знати індивідуальний коефіцієнт зарплати людини й середню зарплату по країні за три попередні роки.