Економіка зростає, але є нюанс: Нацбанк погіршив прогноз щодо українського ВВП
- Нацбанк знизив прогноз зростання реального ВВП на 2026 рік до 1,8% через руйнування логістики та дефіцит електроенергії.
- Однак очікується, що економічне зростання прискориться до 3 – 4% у 2027 – 2028 роках.
Наприкінці 2025 року економіка України пожвавилася – завдяки активнішому збору врожаїв та нарощуванню бюджетних видатків. Однак Нацбанк усе ж дещо знизив оцінку щодо реального ВВП.
Яким буде ріст ВВП в Україні?
На це вплинули руйнування логістики та більший за очікування дефіцит електроенергії. Деталі розповів на брифінгу щодо рішень з монетарної політики голова НБУ Андрій Пишний у четвер, 29 січня.
Нарощування врожаїв та інвестиції у відбудову інфраструктури й оборонний комплекс забезпечать подальше відновлення української економіки. Однак ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність.
З огляду на це реальний валовий внутрішній продукт у 2026 році зросте помірно – на 1,8%,
– уточнили в Нацбанку.
Довідка: за попереднім прогнозом регулятора від жовтня, йшлося про зростання реального ВВП України на 2%.
Надалі низка чинників сприятиме пришвидшенню економічного зростання до близько 3 – 4% у 2027 – 2028 роках, це:
- поступове поліпшення ситуації в енергосекторі;
- відбудова інфраструктури;
- збільшення приватних інвестицій.
До слова, інвестгрупа ICU прогнозувала зростання реального ВВП у 2026 році на рівні 1,2%. Експерти також наголошували на шкоді російських атак для інфраструктури, дефіциті електроенергії та труднощі з експортом морськими шляхами.
Які ще відбулися зміни в монетарній політиці?
Нагадаємо, 29 січня вперше за півтора року Нацбанк знизив облікову ставку – з 15,5% до 15%. Це узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й підтримає економіку.
Також регулятор погіршив прогнози щодо інфляції, насамперед через наслідки російських обстрілів енергетики. За підсумками 2026 року вона знизиться помірно – до 7,5%.