ВВП України "впав": що відомо про стан української економіки

За перші три місяці 2026 року внутріншій валовий продукт України зменшився на 0,5%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025 року. Водночас у порівнянні з попереднів кварталом ВВП впав на 0,7%.

Що відомо про стан ВВП України?

Інформація про попередній та чинний квартал вираховувалась з урахуванням сезонного фактора, про що повідомила Державна служба статистики.

Отже, реальний ВВП в І кварталі 2026 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7%;

а порівняно з І кварталом 2025 року – на 0,5%.

Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання (зниження) обсягів виробництва за видами економічної діяльності,

– йдеться у тексті.

Зверніть увагу! Попередні дані ВВП за І квартал 2026 року будуть оприлюднені лише у червні 2026 року.

Відомо, що у січні й лютому 2026 року ВВП вже скоротився на 1,2%. Про це раніше повідомляв міністр економіки Олексій Соболєв під час засідання у Верховній Раді.

Зокрема 2025 рік Україна завершила з економічним зростанням реального ВВП на рівні 1,8%. Водночас інфляцію зафіксували у розмірі 8%.

Соболев тоді розказав, що економічна активність на початку 2026 року залишилася стриманою. Причиною стали наслідки російських атак та нетипово холодна погода. А найбільше від цих чинників постраждали добувна промисловість, металургія, транспорт.

Крім того, Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,3%. Про це йдеться на сайті НБУ.

Але протягом поступової нормалізації умов функціонування економіки України та зниження геополітичної напруженості очікується пришвидшення зростання реального ВВП – до 2,8–3,7%. Згідно з прогнозом Національного банку України, це відбудеться вже у 2027 – 2028 роках.

Зауважте! Цьому передусім сприятимуть стійкий споживчий попит, пожвавлення інвестиційної активності, відновлення енергосистеми, нарощування врожаїв.

Що ще варто знати про український ВВП?

Водночас Марко Рубіо раніше казав, що Україна має великий потенціал. На його думку, з правильними економічними кроками країна могла б подвоїти свій ВВП. Але протягом наступного десятиліття.

Рубіо повідомив, що планування повоєнного відновлення України відбувається вже зараз. Згідно з його словами, це дозволить розпочати реалізацію планів одразу після завершення війни.

Водночас від початку вторгнення у 2022 році, втрати економіки України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу та доданої вартості, оцінюються у 1,7 трильйона доларів та 0,6 трильйона доларів відповідно. Таку оцінку надав KSE Institute.

Втрати доданої вартості перевищують довоєнний ВВП України у 2021 році. Цифра більша за нього, більш ніж у три рази.