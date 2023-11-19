"Укренерго" по вуха у боргах: чому механізм ПСО не працює

Населення отримує електроенергію за фіксованою ціною внаслідок покладання спеціальних обов'язків на виробника державою. Втім через це "Укренерго" топиться у боргах, а погасити їх немає чим.

Проблеми на енергоринку

Під час розмови з 24 Каналом експерт Борис Кушнірук розповів, що однією із проблем пройти зимовий період, окрім того, що Росія намагатиметься знову обстрілювати енергосистему України, може стати ще й заборгованість виробників електроенергії для забезпечення сталої роботи генерації.

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Зі слів експерта, станом на середину листопада борги на українському енергоринку становлять понад 60 мільярдів гривень.

Також Кушнірук зауважує, нерозв'язання цієї проблеми створює загрозу на згромаджування проблем. Особливо для зелених генерацій, ТЕС та ТЕЦ.

Борис Кушнірук Економічний експерт Ситуація така: їм потрібні оборотні кошти для закупівлі всього, що пов'язане з господарською діяльністю, а з ними повністю не розраховуються. Я згадував постанову уряду про те, що мають знайти механізм компенсації за ПСО.

Що таке ПСО Це покладання спеціальних обов'язків з постачання електроенергії населенню за фіксованою ціною. Йдеться про те, що уряд покладає ці спецзобов`язання на виробника, якщо неринкові ціни небезпечні для вразливих верств населення.

Перспектив на зменшення боргів не видно

На сьогодні найбільший виробник електроенергії в Україні "Енергоатом" вже вийшов на чіткий графік розрахунків за послугу із забезпеченням доступних цін на електроенергію для населення.

Відтак з відкритих джерел відомо, що атомна генерація на 100% здійснює поточні виплати, а також закриває заборгованості минулих періодів. Втім є частина боргу у близько 17 мільярдів гривень, яку компанія не може виплатити. Йдеться про збитки через окупацію Запорізької АЕС у 2022 році. Вона давала "Енергоатому" 40% доходів.

Найбільша проблема стосується саме "Укренерго". Компанія зараз може покривати ледве 50% своїх зобов'язань.

Борги перед зеленими виробниками перевищують 31 мільярд гривень. Крім того, за результатами перевірки Державної аудиторської служби за останні роки "Укренерго" прямо чи непрямо втратило 68 мільярдів гривень.

Чи можна розв'язати проблему

Ще у 2019 році Кабмін зобов'язав Мінфін визначити джерела фінансування та порядок компенсації учасникам ринку, на яких покладено спеціальні обов'язки з постачання електроенергії населенню за фіксованою ціною (ПСО).

Але у Мінфіну кошту на це немає. І він просто саботує будь-який розгляд цього питання, адже у такому разі потрібно знаходити кошти для компенсації,

– зауважує Кушнірук.

Відповідно борг не тільки продовжує висіти, але й зростає щоразу. Тобто якщо сама енергія частину боргів покриває, то енергоринок не має такої можливості. Все через систему балансів, яка пов'язана з тим, що в Україні побудована модель, яка передбачає, що держава має компенсувати виконання ПСО.

Як пояснює Кушнірук підвищення вартості на електроенергію для населення лише частково розв'яже питання. Певне монопольне становище в самому сегменті знаходиться у ДТЕК. Вони дозволили підняти ціну, і цей розрив на ринку між формальними цінами й витратами з одного боку і тим, що вони отримують від споживачів, зростає.

Якщо встановлене ПСО і є фіксована ціна для населення, то у цьому випадку має бути чіткий механізм як не допускати нарощення. Бо ж хтось потім має коштом його закривати,

– каже він.

Насправді різницю має покривати Міністерство фінансів, а відомство ніякого рішення не ухвалює. Відповідно, сам факт механізму ПСО є фактом нарощення боргу.