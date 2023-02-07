Іранський тіньовий флот перевозить російську нафту, – Financial Times

Флот Ірану допомагає Росії обходити санкції. Нещодавно було виявлено, що іранські судна раптово почали змінювати курс після введення ліміту цін на російську нафту та інших обмежень.

Іранський "флот примар"

Танкери Ірану перейшли на транспортування російської нафти після введення у дію санкцій щодо сирої нафти з 5 грудня.

Читайте також Дефіцит бюджету Росії стрімко зростає, – Financial Times

Згідно з дослідженнями видання, 16 іранських суден, які є частиною тіньового флоту країни, порушують санкції протягом останніх 2 місяців. Ці судна-примари приховують своє пересування.

Ми бачили низку суден, залучених до російської торгівлі, які раніше перевозили іранські барелі,

– стверджує Світлана Лобачіова, аналітик танкерів shipbrokers EA Gibson у Лондоні.

Відтак Іран зміг зберегти або навіть збільшити свій експорт сирої нафти в останні місяці.

Росія та санкції Заходу

Тотальне ембарго на російські енергоносії набрало чинності 5 лютого. Тепер сира нафта та нафтопродукти з Росії під обмеженнями. Відповідно до цього країна-агресорка намагається не втратити головний дохід свого бюджету.

Країні вже довелося перенаправляти багато сирої нафти до Азії після того, як 5 грудня набула чинності заборона на морський імпорт російської нафти до ЄС. Крім цього, Росія почала тісно співпрацювати з Іраном задля обходження санкцій.

Згідно з аналізом, обсяги російської сирої нафти, яка перевозиться на іранських суднах-примарах зросли з менш ніж 3 мільйонів барелів у листопаді 2022 року до понад 9 мільйонів барелів у січні 2023 року.

Ціна на російську нафту

Нафта марки Urals впала до 30 – 40 доларів за барель. Це нижче стандартних міжнародних нафт, таких як Brent.

що західні санкції проти Росії є менш обтяжливими, ніж санкції США щодо Ірану.

Цікаво Реалії для економіки не райдужні: чи може Росія чимось відповісти на нафтове ембарго