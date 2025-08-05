Буде жорсткіше: ОАЕ обмежує діяльність росіян на своїй території
- Протягом липня фінансові установи ОАЕ почали обмежувати діяльність російських компаній, включаючи закриття банківських рахунків для частини з них.
- Основними причинами обмежень є невідповідність фінансових потоків заявленій інформації, зв'язки з чорним списком FATF, та особами під санкціями.
Протягом липня фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів почали займатися посиленням контролю над діяльністю російських компаній. Щобільше, уже здійснюються обмежувальні заходи.
Чому ОАЕ обмежує діяльність російських компаній?
Орієнтовно 30% від компаній з Росії отримали повідомлення, де йдеться про обмеження фінансових операцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
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Зверніть увагу! Для частини російських компаній фінустанови ОАЕ закрили банківські рахунки.
Якими були основні причини впровадження обмежень:
- відсутність відповіді на запит банків (або несвоєчасність);
- виявлення помилок у документах;
- невідповідність заявленої інформації та фінансових потоків;
- зв'язки з чорним списком FATF;
- зв'язки з особами, що зараз перебувають під міжнародними санкціями (чи іншими обмеженнями).
Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти Росії. Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з Росією,
– повідомляє українська розвідка.
Імовірно, фінустанови ОАЕ почали перевірки, аби не потрапити у сірий список FATF знову. До того ж, таким чином, місцевий уряд показує готовність підтримати світові санкції.