Як безробітним жінкам отримати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами
- Розмір допомоги безробітним жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами складає 3 600 гривень для застрахованих осіб та 1 500 гривень для осіб без страхового стажу, з мінімальною виплатою 757 гривень на місяць.
Тривалість виплат варіюється від 126 до 180 календарних днів в залежності від обставин, включаючи ускладнені пологи та статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи.
Жінки, зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні, мають право на отримання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Який її розмір, читайте далі.
Який розмір допомоги безробітнім жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами?
Розмір виплат залежить від наявності страхового стажу та визначається як 100% мінімальної допомоги з безробіття, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України. А саме:
Цікаво Хто отримує найбільші пенсійні виплати по інвалідності
- 3 600 гривень для жінок, які мали статус застрахованих осіб;
- 1 500 гривень для осіб без страхового стажу або звільнених за порушення трудової дисципліни.
Важливо! Передбачений і гарантований мінімум, нижче якого виплати не можуть призначатися: 757 гривень на місяць (25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
На які терміни призначають допомогу у звʼязку з вагітністю та пологами?
Тривалість виплат залежить від обставин:
- 126 календарних днів – стандартна відпустка (70 днів до пологів і 56 після);
- 140 календарних днів – у разі ускладнених пологів (70 до і 70 після, підтверджується медичною довідкою);
- 180 календарних днів – для жінок 1 – 3 категорії, постраждалих від Чорнобильської катастрофи (90 днів до пологів і 90 після).
Які документи потрібні для призначення допомоги?
Для призначення допомоги необхідно подати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- заяву з обраним способом отримання виплат (банківські реквізити чи поштове відділення);
- інформацію про номер медичного висновку в електронній системі охорони здоров’я (категорія "Вагітність та пологи");
- довідку з центру зайнятості про реєстрацію як безробітної;
- посвідчення постраждалої від Чорнобильської катастрофи (за наявності).
Які діють виплати при народженні дитини: коротко про головне
У 2025 році державна допомога при народженні дитини становить 41 280 гривень: з них 10 320 гривень виплачуються одноразово, а решта надається щомісяця по рівних частинах упродовж 36 місяців.
Починаючи з 2026 року, розмір одноразової виплати зросте до 50 000 гривень, крім того, запроваджуються нові щомісячні виплати до 7 000 гривень для батьків, які доглядають за дитиною до одного року.