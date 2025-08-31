Жінки, зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні, мають право на отримання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Який її розмір, читайте далі.

Який розмір допомоги безробітнім жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами?

Розмір виплат залежить від наявності страхового стажу та визначається як 100% мінімальної допомоги з безробіття, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України. А саме:

3 600 гривень для жінок, які мали статус застрахованих осіб;

1 500 гривень для осіб без страхового стажу або звільнених за порушення трудової дисципліни.

Важливо! Передбачений і гарантований мінімум, нижче якого виплати не можуть призначатися: 757 гривень на місяць (25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

На які терміни призначають допомогу у звʼязку з вагітністю та пологами?

Тривалість виплат залежить від обставин:

126 календарних днів – стандартна відпустка (70 днів до пологів і 56 після);

140 календарних днів – у разі ускладнених пологів (70 до і 70 після, підтверджується медичною довідкою);

180 календарних днів – для жінок 1 – 3 категорії, постраждалих від Чорнобильської катастрофи (90 днів до пологів і 90 після).

Які документи потрібні для призначення допомоги?

Для призначення допомоги необхідно подати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяву з обраним способом отримання виплат (банківські реквізити чи поштове відділення);

інформацію про номер медичного висновку в електронній системі охорони здоров’я (категорія "Вагітність та пологи");

довідку з центру зайнятості про реєстрацію як безробітної;

посвідчення постраждалої від Чорнобильської катастрофи (за наявності).

