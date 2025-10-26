Майже тисяча гривень зверху: хто отримає надбавку до пенсії у листопаді

У листопаді частина українських пенсіонерів може розраховувати на підвищені виплати. Хто з одержувачів пенсій має право на додаткову надбавку майже у тисячу гривень, читайте далі.

Як отримати тисячу гривень до пенсії?

Згідно із законом "Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян", В Україні діє державна програма підтримки для людей похилого віку, які залишилися без родичів і потребують постійного догляду.

Цікаво Виплати більше не надійдуть: хто з ВПО втратить державну допомогу у листопаді

Такі пенсіонери мають право на щомісячну надбавку до пенсії, яка допомагає покривати базові витрати на догляд та побутові потреби Зокрема, доплата надається самотнім пенсіонерам, які:

досягли 80 років;

потребують постійного стороннього догляду (це підтверджує медичний висновок ЛКК);

отримують пенсію за віком, а не за інвалідністю;

не мають працездатних родичів (дітей, онуків або правнуків), зобов’язаних їх утримувати.

Як оформити надбавку до пенсії на догляд?

Як пояснили у ПФУ, щоб оформити надбавку у 2025 році, потрібно звернутися до медичного закладу та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді.

Потім із цим документом, паспортом, ідентифікаційним кодом та довідкою про відсутність інших соціальних виплат подати заяву до Пенсійного фонду.

Яку ще надбавку можна оформити до пенсії?