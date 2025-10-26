Майже тисяча гривень зверху: хто отримає надбавку до пенсії у листопаді
- У листопаді українські пенсіонери, які досягли 80 років та потребують постійного догляду, можуть отримати надбавку до пенсії.
- Щоб оформити надбавку, необхідно мати медичний висновок про потребу в догляді та подати заяву до Пенсійного фонду.
У листопаді частина українських пенсіонерів може розраховувати на підвищені виплати. Хто з одержувачів пенсій має право на додаткову надбавку майже у тисячу гривень, читайте далі.
Як отримати тисячу гривень до пенсії?
Згідно із законом "Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян", В Україні діє державна програма підтримки для людей похилого віку, які залишилися без родичів і потребують постійного догляду.
Цікаво Виплати більше не надійдуть: хто з ВПО втратить державну допомогу у листопаді
Такі пенсіонери мають право на щомісячну надбавку до пенсії, яка допомагає покривати базові витрати на догляд та побутові потреби Зокрема, доплата надається самотнім пенсіонерам, які:
- досягли 80 років;
- потребують постійного стороннього догляду (це підтверджує медичний висновок ЛКК);
- отримують пенсію за віком, а не за інвалідністю;
- не мають працездатних родичів (дітей, онуків або правнуків), зобов’язаних їх утримувати.
Як оформити надбавку до пенсії на догляд?
Як пояснили у ПФУ, щоб оформити надбавку у 2025 році, потрібно звернутися до медичного закладу та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді.
Потім із цим документом, паспортом, ідентифікаційним кодом та довідкою про відсутність інших соціальних виплат подати заяву до Пенсійного фонду.
Яку ще надбавку можна оформити до пенсії?
20% надбавку до пенсії отримують жителі гірських населених пунктів у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.
Також право на підвищення пенсії мають чоловіки зі стажем понад 35 років і жінки зі стажем понад 30 років, якщо пенсію їм було призначено після жовтня 2011 року.