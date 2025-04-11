Разом проти США: Китай закликає ЄС об'єднатись у боротьбі з тарифами Трампа

Президент Китаю Сі Цзіньпін прокоментував ескалацію торгівельної війни зі США, що відбувається зараз. За словами китайського лідера його нація "не боїться" цих мит.

Як Сі Цзіньпін ставиться до тарифів Трампа

Вперше публічно прокоментував торгівельну війну Сі Цзіньпін під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесу в Пекіні, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Сі Цзіньпін Президент Китаю У торгівельній війні немає переможців, і діяти проти світу призведе лише до самоізоляції. Понад 70 років розвиток Китаю спирався на самозабезпечення та наполегливу працю – ніколи не на подачки від інших, і він не боїться жодного несправедливого придушення.

Сі Цзіньпін додав, що незалежно від змін зовнішнього середовища, Китай однаково залишиться впевненим та "зосередженим на управлінні своїми справами".

Як Китай планує боротися з митами Трампа

Як повідомляє Reuters, Китай та ЄС обмінялися своїми думками, відносно посилення економічної і торгівельної співпраці. Ці дії можуть стати відповіддю на тарифи Трампа.

Під час відеодзвінка у вівторок міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао обговорив з європейським комісаром з питань торгівлі та економічної безпеки Марошем Шефчовичем відновлення переговорів щодо торгових послаблень і негайне проведення переговорів щодо цінових зобов’язань на електромобілі, йдеться в заяві китайського міністерства,

– повідомляє Reuters.

Ця розмова відбулася незадовго до того, як набрали чинності додаткові мита США проти Китаю