Перекинув гроші не туди: що робити, щоб повернути їх

До переказів коштів з карти на карту потрібно ставитися відповідально. Адже трапляються такі випадки, коли досить велика сума може бути перекинута не тому одержувачу, якому призначалася.

Усім відомо, що для того, щоб здійснити переказ коштів, платник повинен ввести номер картки одержувача. Зазвичай, номер складається із 16 цифр.

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якщо ви неправильно введете одну цифру карти, спеціальна програма повідомить про помилку. Але якщо буде введено більше, ніж одна неправильна цифра, тоді таку помилку програма може пропустити.

Відповідно сам номер картки буде правильним, і програма відправить ваші кошти не тому, кому потрібно.

Що робити, якщо кошти відправили не туди

Якщо ви проводите платіж в межах одного банку, тобто з картки "Приватбанку" на карту "Приватбанку", то є ймовірність повернути кошти.

Після того, як ви здійснили неправильний переказ, одразу звертайтеся до служби підтримки. Тоді буде простіше визначити одержувача, адже платіж здійснено у межах одного банку.

Інша справа, якщо переказ зроблено на інший банк. Наприклад, з карти "Приватбанку" на карту monobank.

Виявляється, у такому випадку зробити майже нічого не можна. Адже банки не зможуть перевірити цей переказ на факт шахрайства. Проте ви можете звернутися із листом у банк та повідомити про проблему. Але шанс повернути гроші дуже невеликий.

Єдиний вихід, дізнатися хто одержувач грошей, написати йому та попросити повернути гроші. Тільки тут теж є один нюанс: банк-одержувач може відмовити вам в отриманні персональної інформації власника картки.

Як варіант, ви можете знову здійснити невеликий платіж на карту помилкового одержувача та у призначенні описати ситуацію.

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