Путінські олігархи витратили мільйони доларів, аби США скасували санкції
- Російські олігархи витратили мільйони доларів на спроби скасувати персональні санкції через американську юридичну фірму Rathmell Short LLP.
- Фірма підписала контракт на 2,6 мільйона доларів для допомоги олігархам у взаємодії з Держдепом і OFAC.
Російські олігархи витратили мільйони на те, аби спробувати скасувати персональні санкції. Друзі Путіна намагалися уникнути обмежень через американську юридичну фірму.
Як друзі Путіна намагаються скасувати санкції
Фірма Rathmell Short LLP з Вашингтону мала лобіювати скасування персональних санкцій проти топменеджерів "Ростеха" Сергія Чемезова і Василя Бровка, повідомляє 24 Канал з посиланням на X.
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Ще на початку 2025 року Бровко і Чемезов розпочали цей процес. Потрібно зауважити, що для використання послуг юристів, олігархи використовують "лазівку" у юридичній системі.
У березні Rathmell Short LLP підписали з олігархами контракт на 2,6 мільйона доларів. За цією угодою, фірма мала допомоги Бровко та Чемезову зорієнтуватися у американському санкційному законодавстві, йдеться, зокрема про такі послуги:
- підготовку запитів для того, аби олігархів виключили з чорних списків;
- взаємодію з Держдепом;
- взаємодію з Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC).
Зауважте! Правила OFAC дозволяють підсанкційним особам звертатись за юридичною допомогою.
Ця справа, що стосується ключових союзників Путіна, багатомільйонного гонорару та лобістської роботи в юридичних кулуарах, показує, як деякі з найбільш пов'язаних з Кремлем фігур досі знаходять чорні ходи в американські системи права та впливу.
Ці олігархи перебувають під санкціями через підтримку російської агресії проти України. Станом на зараз, відомо, що Чемезова і Бровко цікавить скасування:
- Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations (31 CFR Part 587) – санкції, що були введені через діяльність, яка потенційно загрожує нацбезпеці США;
- Ukraine-/Russia-related Sanctions Regulations (31 CFR Part 589) – обмеження, впроваджені за окупацію Криму та повномасштабне вторгнення в Україну.