Как друзья Путина пытаются отменить санкции

Фирма Rathmell Short LLP из Вашингтона должна была лоббировать отмену персональных санкций против топ-менеджеров "Ростеха" Сергея Чемезова и Василия Бровко, сообщает 24 Канал со ссылкой на X.

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Еще в начале 2025 года Бровко и Чемезов начали этот процесс. Нужно заметить, что для использования услуг юристов, олигархи используют "лазейку" в юридической системе.

В марте Rathmell Short LLP подписали с олигархами контракт на 2,6 миллиона долларов. Согласно этому соглашению, фирма должна была помочь Бровко и Чемезову сориентироваться в американском санкционном законодательстве, говорится, в частности о таких услугах:

подготовке запросов для того, чтобы олигархов исключили из черных списков;

взаимодействии с Госдепом;

взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Заметьте! Правила OFAC позволяют подсанкционным лицам обращаться за юридической помощью.

Кэти Ливингстон Журналист Это дело, касающееся ключевых союзников Путина, многомиллионного гонорара и лоббистской работы в юридических кулуарах, показывает, как некоторые из наиболее связанных с Кремлем фигур до сих пор находят черные ходы в американские системы права и влияния.

Эти олигархи находятся под санкциями из-за поддержки российской агрессии против Украины. По состоянию на сейчас, известно, что Чемезова и Бровко интересует отмена: