Как друзья Путина пытаются отменить санкции
Фирма Rathmell Short LLP из Вашингтона должна была лоббировать отмену персональных санкций против топ-менеджеров "Ростеха" Сергея Чемезова и Василия Бровко, сообщает 24 Канал со ссылкой на X.
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Еще в начале 2025 года Бровко и Чемезов начали этот процесс. Нужно заметить, что для использования услуг юристов, олигархи используют "лазейку" в юридической системе.
В марте Rathmell Short LLP подписали с олигархами контракт на 2,6 миллиона долларов. Согласно этому соглашению, фирма должна была помочь Бровко и Чемезову сориентироваться в американском санкционном законодательстве, говорится, в частности о таких услугах:
- подготовке запросов для того, чтобы олигархов исключили из черных списков;
- взаимодействии с Госдепом;
- взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).
Заметьте! Правила OFAC позволяют подсанкционным лицам обращаться за юридической помощью.
Это дело, касающееся ключевых союзников Путина, многомиллионного гонорара и лоббистской работы в юридических кулуарах, показывает, как некоторые из наиболее связанных с Кремлем фигур до сих пор находят черные ходы в американские системы права и влияния.
Эти олигархи находятся под санкциями из-за поддержки российской агрессии против Украины. По состоянию на сейчас, известно, что Чемезова и Бровко интересует отмена:
- Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations (31 CFR Part 587) – санкции, которые были введены из-за деятельности, потенциально угрожаещей нацбезопасности США;
- Ukraine-/Russia-related Sanctions Regulations (31 CFR Part 589) – ограничения, введены за оккупацию Крыма и полномасштабное вторжение в Украину.