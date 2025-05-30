Як друзі Путіна намагаються скасувати санкції

Фірма Rathmell Short LLP з Вашингтону мала лобіювати скасування персональних санкцій проти топменеджерів "Ростеха" Сергія Чемезова і Василя Бровка, повідомляє 24 Канал з посиланням на X.

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Ще на початку 2025 року Бровко і Чемезов розпочали цей процес. Потрібно зауважити, що для використання послуг юристів, олігархи використовують "лазівку" у юридичній системі.

У березні Rathmell Short LLP підписали з олігархами контракт на 2,6 мільйона доларів. За цією угодою, фірма мала допомоги Бровко та Чемезову зорієнтуватися у американському санкційному законодавстві, йдеться, зокрема про такі послуги:

підготовку запитів для того, аби олігархів виключили з чорних списків;

взаємодію з Держдепом;

взаємодію з Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC).

Зауважте! Правила OFAC дозволяють підсанкційним особам звертатись за юридичною допомогою.

Кеті Лівінгстон Журналіст Ця справа, що стосується ключових союзників Путіна, багатомільйонного гонорару та лобістської роботи в юридичних кулуарах, показує, як деякі з найбільш пов'язаних з Кремлем фігур досі знаходять чорні ходи в американські системи права та впливу.

Ці олігархи перебувають під санкціями через підтримку російської агресії проти України. Станом на зараз, відомо, що Чемезова і Бровко цікавить скасування: