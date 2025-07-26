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Економіка Тарифи Як платити менше за світло влітку: у ДТЕК нагадали про важливу деталь
26 липня, 11:01
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Як платити менше за світло влітку: у ДТЕК нагадали про важливу деталь

Катерина Добровольська
Основні тези
  • ДТЕК рекомендує встановлювати кондиціонер на 24 – 26 °C для економії електроенергії та грошей на комунальних послугах.
  • Фахівці радять закривати вікна та використовувати сонцезахисні плівки для збереження прохолоди.

Влітку суми у платіжках за електроенергію можуть зрости, але є спосіб цього уникнути. У ДТЕК звернули увагу на один важливий момент, який допоможе зекономити.

Як можна економити на електроенергії?

У літню спеку українці активно користуються кондиціонерами, що нерідко обертається відчутним збільшенням рахунків за електроенергію. Втім ДТЕК нагадують, що за умови правильного використання техніки можна зберегти комфорт у домі й уникнути переплат, передає 24 Канал.

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Енергетики рекомендують встановлювати кондиціонер на 24 – 26 °C, адже цього цілком достатньо для прохолоди в кімнаті без зайвого навантаження на прилад. Якщо ж знижувати температуру нижче 22 °C, то кондиціонер починає споживати більше електроенергії

Зверніть увагу! Через це суми у платіжках можуть зрости на 8% за кожен додатковий градус.

Таким чином, аби кондиціонер працював ефективніше, а витрати на електроенергію не зростали, фахівці радять:

  •  у денний час зачиняти вікна та закривати штори, особливо з сонячного боку;
  • використовувати спеціальні сонцезахисні плівки: вони допомагають зберігати прохолоду в кімнаті без додаткових витрат електроенергії.