Пенсія при "мінімалці": яких виплат чекати з зарплатою у 8 тисяч гривень
- Пенсійний калькулятор надає орієнтовний розрахунок пенсії, але точний розмір залежить від багатьох факторів і може відрізнятися.
- При зарплаті 8 тисяч гривень чоловіки й жінки можуть отримувати пенсію близько 3 тисяч гривень, якщо оформили її на загальних умовах.
Розмір майбутньої пенсії залежить від кількох факторів, одним із яких є отримана заробітна плата. Також на виплату впливають наявність достатньої кількості страхового стажу та вік виходу на пенсію.
На яку пенсію розраховувати при зарплаті у 8 тисяч гривень?
На основі інформації про трудовий шлях, вік і стать можна попередньо дізнатися прогнозований розмір майбутньої пенсії, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
Дивіться також Нові зарплати й пенсії, бронювання від мобілізації та зростання податків: що зміниться з 1 січня
Щоб порахувати орієнтовний розмір пенсії, можна скористатися Пенсійним калькулятором.
До прикладу, при виході на пенсію чоловіка 1961 року народження у віці 60 років зі щомісячною зарплатою 8 тисяч гривень і стажем 33 роки на загальних умовах, розмір виплати становитиме приблизно 2 640 гривень.
Водночас жінка того ж року народження з таким самим доходом і стажем у віці 60 років може розраховувати орієнтовно на 3 505 гривень пенсії.
Нагадаємо, що у 2025 році мінімальна зарплата в Україні становила 8 тисяч гривень. У 2026 році вона зросла до 8 647 гривень.
Якщо виходити на пенсію у 63 роки при зарплаті у 8 тисяч гривень і стажі 30 років, то можливі виплати, за розрахунками Пенсійного калькулятора, будуть наступними:
- для чоловіків – 2 832 гривні;
- для жінок – 3 576 гривень.
Вихід на заслужений відпочинок у 65 років при тих самих зарплаті й кількості стажу може принести чоловікам приблизно 3 тисячі 120 гривень пенсії, а жінкам – 3 936 гривень.
Проте виплати можуть бути більшими або меншими, якщо майбутній пенсіонер є військовим, суддею, підприємцем, має статус УБД тощо.
Зауважимо! Оформити пенсійну виплату за віком в Україні можна у 60, 63 і 65 років. У 2026 році страховий стаж для виходу на пенсію зріс.
Як працює пенсійний калькулятор?
- Пенсійний калькулятор надає орієнтовний розрахунок пенсії на основі введених даних. Щоб дізнатися приблизний розмір пенсії, потрібно ввести інформацію про розмір зарплати, вік виходу на пенсію й рік народження, стать, кількість стажу, а також категорію, на умовах якої вам можуть призначити пенсію.
- Окрім кількості страхового стажу й віку виходу на пенсію, на розмір виплати впливає наявність заслуг перед Батьківщиною, статусу учасника бойових дій чи почесного донора.
- Проте наданий сервісом розрахунок не гарантує, що пенсія буде саме такою. Він не містить прогнозів щодо зростання середньої заробітної плати в Україні на наступні роки чи рівня інфляції. Тож точний розмір пенсії можна дізнатися при зверненні до Пенсійного фонду.
Який мінімальний стаж потрібен для виходу на пенсію у 2026 році?
Для оформлення пенсії за віком необхідно мати наступний страховий стаж:
- у віці 60 років – щонайменше 33 років стажу;
- у 63 роки – від 23 років стажу;
- у 65 років – не менш як 15 років стажу.
У разі, якщо стажу для виходу на пенсію у 60 років недостатньо, виплату можна оформити пізніше – у 63 або 65 років.
Цікаво! За даними на жовтень 2025 року розмір середньої пенсії в Україні становив 6 436 гривень.