15 років стажу та пенсія: чи є сенс розраховувати на виплати

Розмір пенсії в Україні визначається для кожної людини окремо і залежить передусім від накопиченого страхового стажу та офіційного рівня доходів. Мінімально необхідний стаж для призначення пенсії за віком становить 15 років.

Яку пенсію дадуть 15 років стажу?

Наявність 15 років страхового стажу дає право на призначення пенсії, однак її розмір і умови отримання мають свої особливості. Це мінімальний поріг, передбачений законодавством, але він не гарантує суттєвих виплат, пише Пенсійний фонд.

Цікаво Накопичення пенсії на картці: чим ризикують пенсіонери

Розрахунок пенсії базується на формулі, яка враховує середню зарплату по країні, індивідуальний коефіцієнт доходу та тривалість стажу. Наразі середня зарплата для розрахунку становить 17 482,87 гривень. Вона множиться на коефіцієнт заробітку і коефіцієнт стажу.

Важливо! Саме стаж суттєво впливає на підсумкову суму. Якщо людина має лише 15 років страхового стажу, коефіцієнт становить 0,15. Це означає, що пенсія буде значно нижчою, ніж у тих, хто працював 25-30 років.

Наприклад, за умови, що зарплата була трохи вищою за середню, орієнтовний розмір пенсії може становити близько 2 800 – 3 000 гривень. Водночас фактична виплата не може бути нижчою за встановлений державою мінімум.

Яка мінімальна пенсія без стажу?

Наразі для непрацюючих пенсіонерів передбачений гарантований рівень виплат, що становить близько 3 400 гривень. Це означає, що навіть при мінімальному стажі людина отримає базову суму, визначену державою, пише ПФУ.

Втім, є ще один важливий нюанс. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу. Якщо є лише 15 років, оформити пенсію можна лише після досягнення 65-річного віку.

Таким чином, 15 років стажу це лише мінімальна умова для отримання пенсії. У такому випадку виплати будуть близькими до соціального мінімуму, а для суттєвішого розміру необхідний або більший стаж, або вищий офіційний дохід.

Що ще слід знати пенсіонерам про вихід на пенсію?