Яка пенсія передбачена для осіб з інвалідністю II групи

У 2025 році люди з інвалідністю II групи можуть претендувати на пенсію за інвалідністю. Її розмір визначається на основі кількох чинників, таких як трудовий стаж, заробіток та інші умови.

Який розмір виплат по інвалідності

Пенсію за інвалідністю призначають за наявності стажу від 1 до 15 років, окрім випадків, коли інвалідність настала внаслідок травм, отриманих під час строкової військової служби, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії для осіб із інвалідністю II групи залежить від того, чи є вони працевлаштованими, а також обчислюється з урахуванням пенсії за віком. Такі особи мають отримувати не менше ніж 90% від вікової пенсії, але не менше:

2 520 гривень – для непрацюючих;

2 093 гривні – для тих, хто працює.