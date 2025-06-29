Який ліміт на зняття готівки з картки "Приватбанку" через банкомат

У період воєнного стану "Приватбанк" запровадив обмеження на зняття готівки в банкоматах. Ліміти також поширюються на отримання готівки в касах, торговельних мережах і під час операцій за кордоном.

Обмеження на зняття готівки у "Приватбанку"

Під час дії воєнного стану в Україні "Приватбанк" продовжує обмежувати суми зняття готівки, щоб забезпечити стабільність банківської системи, розповідає 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

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Ліміти залежать від способу отримання коштів: у банкоматах, через касу, в магазинах або за кордоном.

Зняття готівки в банкоматах

Для власників карток "Приватбанку" дозволено знімати до 20 000 гривень протягом трьох годин. Загальний добовий ліміт не більше 100 000 гривень.

Якщо клієнт користується карткою іншого банку, зняття можливе в межах 20 000 гривень за одну операцію. Протягом трьох годин цей ліміт також не перевищує 20 000 гривень.

Послуга "Зняти без картки"

За першим запитом через цю послугу можна зняти до 4 000 гривень на добу. Надалі ліміт на одне зняття також становить 4 000 гривень.

Однак загальний обсяг таких транзакцій протягом доби не може перевищувати 20 000 гривень. Максимальна кількість операцій – 5 на день.

Зняття готівки в касі банку

У відділеннях банку у національній валюті клієнтам дозволено отримувати до 100 000 гривень на день. Якщо сума більша, то її необхідно замовити заздалегідь через сервіс "Приват24".

З картки іншого банку через касу можна зняти не більше 20 000 гривень за одну операцію, і також не більше 20 000 гривень на день загалом.

Важливо! У випадку з іноземною валютою клієнт може отримати до еквівалента 100 000 гривень на добу.

Отримання готівки в магазинах та на АЗС

Під час оплати товарів клієнти можуть зняти готівку прямо на касі. У мережах супермаркетів "АТБ", "Сільпо", Fozzy, VARUS, "Фора", "ЛотОК", "Точка", "Thrash!" і "Сім23" доступно до 2 000 гривень. У NOVUS і ROSHEN – до 500 гривень.

На автозаправках WOG, OKKO та "БРСМ-Нафта" ліміт становить до 500 гривень, а на АЗС "Укрнафта": до 5 000 гривень. В аптеках "Біла ромашка" також можна отримати готівку до 6 000 гривень.

Зняття готівки за кордоном

Для карток, відкритих у гривні, встановлений тижневий ліміт: до 12 500 гривень в еквіваленті. Для валютних карток (у доларах чи євро) дозволено знімати до 100 000 гривень (в еквіваленті) на добу.

Зверніть увагу: під час зняття готівки з картки "Приватбанку" за кордоном застосовується комісія у розмірі 2% від суми операції.