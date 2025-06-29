Ограничения на снятие наличных в "Приватбанке"

Во время действия военного положения в Украине "Приватбанк" продолжает ограничивать суммы снятия наличных, чтобы обеспечить стабильность банковской системы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".

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Лимиты зависят от способа получения средств: в банкоматах, через кассу, в магазинах или за рубежом.

Снятие наличных в банкоматах

Для владельцев карт "Приватбанка" разрешено снимать до 20 000 гривен в течение трех часов. Общий суточный лимит не более 100 000 гривен.

Если клиент пользуется картой другого банка, снятие возможно в пределах 20 000 гривен за одну операцию. В течение трех часов этот лимит также не превышает 20 000 гривен.

Услуга "Снять без карты"

По первому запросу через эту услугу можно снять до 4 000 гривен в сутки. В дальнейшем лимит на одно снятие также составляет 4 000 гривен.

Однако общий объем таких транзакций в течение суток не может превышать 20 000 гривен. Максимальное количество операций – 5 в день.

Снятие наличных в кассе банка

В отделениях банка в национальной валюте клиентам разрешено получать до 100 000 гривен в день. Если сумма больше, то ее необходимо заказать заранее через сервис "Приват24".

С карты другого банка через кассу можно снять не более 20 000 гривен за одну операцию, и также не более 20 000 гривен в день в целом.

Важно! В случае с иностранной валютой клиент может получить до эквивалента 100 000 гривен в сутки.

Получение наличных в магазинах и на АЗС

При оплате товаров клиенты могут снять наличные прямо на кассе. В сетях супермаркетов "АТБ", "Сильпо", Fozzy, VARUS, "Фора", "ЛотОК", "Точка", "Thrash!" и "Сим23" доступно до 2 000 гривен. В NOVUS и ROSHEN – до 500 гривен.

На автозаправках WOG, OKKO и "БРСМ-Нафта" лимит составляет до 500 гривен, а на АЗС "Укрнафта": до 5 000 гривен. В аптеках "Белая ромашка" также можно получить наличные до 6 000 гривен.

Снятие наличных за рубежом

Для карт, открытых в гривне, установлен недельный лимит: до 12 500 гривен в эквиваленте. Для валютных карт (в долларах или евро) разрешено снимать до 100 000 гривен (в эквиваленте) в сутки.

Обратите внимание: при снятии наличных с карты "Приватбанка" за рубежом применяется комиссия в размере 2% от суммы операции.