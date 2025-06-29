Обмеження на зняття готівки у "Приватбанку"

Під час дії воєнного стану в Україні "Приватбанк" продовжує обмежувати суми зняття готівки, щоб забезпечити стабільність банківської системи, розповідає 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

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Ліміти залежать від способу отримання коштів: у банкоматах, через касу, в магазинах або за кордоном.

  • Зняття готівки в банкоматах

Для власників карток "Приватбанку" дозволено знімати до 20 000 гривень протягом трьох годин. Загальний добовий ліміт не більше 100 000 гривень.

Якщо клієнт користується карткою іншого банку, зняття можливе в межах 20 000 гривень за одну операцію. Протягом трьох годин цей ліміт також не перевищує 20 000 гривень.

  • Послуга "Зняти без картки"

За першим запитом через цю послугу можна зняти до 4 000 гривень на добу. Надалі ліміт на одне зняття також становить 4 000 гривень.

Однак загальний обсяг таких транзакцій протягом доби не може перевищувати 20 000 гривень. Максимальна кількість операцій – 5 на день.

  • Зняття готівки в касі банку

У відділеннях банку у національній валюті клієнтам дозволено отримувати до 100 000 гривень на день. Якщо сума більша, то її необхідно замовити заздалегідь через сервіс "Приват24".

З картки іншого банку через касу можна зняти не більше 20 000 гривень за одну операцію, і також не більше 20 000 гривень на день загалом.

Важливо! У випадку з іноземною валютою клієнт може отримати до еквівалента 100 000 гривень на добу.

  • Отримання готівки в магазинах та на АЗС

Під час оплати товарів клієнти можуть зняти готівку прямо на касі. У мережах супермаркетів "АТБ", "Сільпо", Fozzy, VARUS, "Фора", "ЛотОК", "Точка", "Thrash!" і "Сім23" доступно до 2 000 гривень. У NOVUS і ROSHEN – до 500 гривень.

На автозаправках WOG, OKKO та "БРСМ-Нафта" ліміт становить до 500 гривень, а на АЗС "Укрнафта": до 5 000 гривень. В аптеках "Біла ромашка" також можна отримати готівку до 6 000 гривень.

  • Зняття готівки за кордоном

Для карток, відкритих у гривні, встановлений тижневий ліміт: до 12 500 гривень в еквіваленті. Для валютних карток (у доларах чи євро) дозволено знімати до 100 000 гривень (в еквіваленті) на добу.

Зверніть увагу: під час зняття готівки з картки "Приватбанку" за кордоном застосовується комісія у розмірі 2% від суми операції.