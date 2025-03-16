Видача чорного посвідчення: хто з родичів військового та які пільги має право отримати
- Чорне посвідчення дає право на пільги, такі як безкоштовний транспорт і знижки на комунальні послуги, для родичів військових, загиблих під час несення служби.
- Основна різниця між чорним і сірим посвідченням – у кількості пільг та розмірі грошової допомоги.
Чорне посвідчення у дружини або чоловіка, дітей чи батьків загиблого військового дає право на користування пільгами. Йдеться як безкоштовне користування громадським транспортом, так і знижку на оплату комунальних послуг.
У якому випадку родичам видають чорне посвідчення
Варто зазначити, що є декілька посвідчень для родичів у випадку смерті військовослужбовця. Сіре посвідчення видають, коли військовий загинув у бойових ситуаціях. Водночас чорне посвідчення видають, коли військовий загинув під час несення служби, тобто не під час бойових ситуацій, повідомляє 24 Канал.
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За словами юриста Адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергія Ланкіна для УНІАН, основна різниця між сірим і чорним посвідченням – у кількості пільг. Зазвичай, за чорним посвідченням менше можливостей.
Які пільги дає чорне посвідчення:
- знижки на комунальні послуги – близько 50%,
- санаторно-курортне лікування,
- безплатний проїзд в громадському транспорті.
Водночас якщо грошова допомога від держави сім'ї загиблого за сірим посвідченням становить 15 мільйонів, то за чорним посвідченням грошова допомога є меншою – 2,2 мільйона гривень.
Важливо знати! Для того, щоб родичі отримали чорне посвідчення потрібно підготувати такі документи: заяву у ТЦК, свідоцтво про смерть та висновок ВЛК (має бути вказано, що людина загинула під час несення військової служби). Також, варто надати акт службового розслідування смерті військовослужбовця.