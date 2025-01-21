Трамп заявив про введення 25% мита для Канади та Мексики: як це вплине на американців
- Трамп планує запровадити 25% мита для Мексики та Канади, що може вплинути на торгівельну політику Північної Америки і призвести до зростання цін для американців.
- Під час виборів Трамп обіцяв жорсткішу політику та використання тарифів як інструмент у переговорах.
Під час церемонії підписання в Овальному кабінеті Трамп заявив, що він планує впровадження 25% мита для Мексики та Канади. Зміни мають відбутися з 1 лютого.
До чого призведе рішення Трампа
Рішення Трампа може сильно вплинути на торгівельну політику Північної Америки, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Зокрема, американці можуть відчути вагоме зростання цін через підняття мит. Варто зауважити, що нова торгівельна політика США описана у плані, який Трамп представив у понеділок.
Зауважте! Раніше Трамп обіцяв негайне впровадження глобальних тарифів під час свого правління. Однак, тепер, джерела описують такі дії з боку новообраного президента США як тимчасове рішення.
Які тарифи обіцяв Трамп під час виборів
Під час виборів Трамп анонсував жорсткішу політику. Він наголошував на негайному впроваджені таких тарифів:
- введення імпорту до 20% на товари з усіх країн;
- 25% мито на товари з Канади та Мексики;
- 60% податок на товари з Китаю.
Зверніть увагу! Трамп обіцяв використовувати тарифи як інструмент у переговорах. Наприклад, новобраний президент США хоче таким чином тиснути на Данію, щоб вона передала американцям контроль над Гренландією.