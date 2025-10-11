Не всі періоди роботи враховуються до страхового стажу при оформленні пенсії. Про те, які роки можуть не зарахувати вам у 2025 році, читайте далі.

Які періоди не враховуються при обчисленні страхового стажу?

Не всі роки трудової активності зараховуються до страхового стажу для пенсії. Перш за все, до нього не включають періоди роботи без офіційного оформлення та без сплати обов’язкових внесків, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Цікаво Пенсія за вислугу років для вчителів: скільки отримують педагоги

До страхового стажу також не зараховуються:

робота до 2004 року без відповідного запису в трудовій книжці;

діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року, коли внески не сплачувалися;

навчання в закладах після 2004 року (коледжі, технікуми, університети).

Водночас є можливість зарахувати період роботи до 2004 року. Щоб його врахували, слід надати Пенсійному фонду довідки, акти звірки або свідчення двох співробітників, які підтвердять факт трудової діяльності.

Що таке страховий стаж та які до нього вимоги?

Як пояснюють у Пенсійному фонді, страховий стаж – це періоди роботи з 2004 року, за які роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок не нижче мінімального.

Щороку вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію збільшуються на один рік. Наприклад, у 2025 році для отримання пенсії за віком необхідно мати 32 роки страхового стажу.

Важливо! Мінімальна тривалість страхового стажу для виходу на пенсію у 65 років залишатиметься незмінною протягом наступних років і становитиме 15 років.

Що ще треба знати про вихід на пенсію в Україні?