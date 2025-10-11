Ці роки не зарахують: через що не вийде вийти на пенсію у 2025 році
- Не враховуються в страховий стаж періоди роботи без офіційного оформлення, без сплати внесків, робота до 2004 року без запису в трудовій книжці, діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року, та навчання в закладах після 2004 року.
- У 2025 році для виходу на пенсію за віком потрібно мати 32 роки страхового стажу, а мінімальна тривалість для виходу на пенсію у 65 років залишатиметься 15 років.
Не всі періоди роботи враховуються до страхового стажу при оформленні пенсії. Про те, які роки можуть не зарахувати вам у 2025 році, читайте далі.
Які періоди не враховуються при обчисленні страхового стажу?
Не всі роки трудової активності зараховуються до страхового стажу для пенсії. Перш за все, до нього не включають періоди роботи без офіційного оформлення та без сплати обов’язкових внесків, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
До страхового стажу також не зараховуються:
- робота до 2004 року без відповідного запису в трудовій книжці;
- діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року, коли внески не сплачувалися;
- навчання в закладах після 2004 року (коледжі, технікуми, університети).
Водночас є можливість зарахувати період роботи до 2004 року. Щоб його врахували, слід надати Пенсійному фонду довідки, акти звірки або свідчення двох співробітників, які підтвердять факт трудової діяльності.
Що таке страховий стаж та які до нього вимоги?
Як пояснюють у Пенсійному фонді, страховий стаж – це періоди роботи з 2004 року, за які роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок не нижче мінімального.
Щороку вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію збільшуються на один рік. Наприклад, у 2025 році для отримання пенсії за віком необхідно мати 32 роки страхового стажу.
Важливо! Мінімальна тривалість страхового стажу для виходу на пенсію у 65 років залишатиметься незмінною протягом наступних років і становитиме 15 років.
Що ще треба знати про вихід на пенсію в Україні?
Частина українців має право на дострокову пенсію до 60 років, якщо їх звільнили через реорганізацію чи скорочення на роботі та вони відповідають встановленим умовам.
Для оформлення дострокової пенсії необхідно подати заяву до центру зайнятості та Пенсійного фонду України після зняття з обліку як безробітного.