Через ці роки пенсія може бути меншою: що треба перевірити вже зараз

Під час оформлення пенсії багато громадян не враховують, що вибір періодів страхового стажу може суттєво вплинути на розмір виплат. Однак закон дозволяє включати до розрахунку найбільш вигідні роки з вищими показниками заробітку, що напряму збільшує підсумкову суму пенсії.

Які роки стажу роблять пенсію більшою?

Можливість вплинути на майбутній розмір пенсії закладена безпосередньо в законодавстві, однак на практиці цим правом користуються не всі, пояснює експерт із пенсійного права Сергій Коробкін.

Річ у тім, що алгоритм розрахунку дозволяє сформувати більш вигідну базу для нарахування, якщо правильно підійти до вибору періодів заробітку. Ключовим чинником є не лише кількість років страхового стажу, а й співвідношення індивідуальної зарплати до середньої по країні в конкретні роки.

Зауважте! Саме цей показник формує коефіцієнт заробітку, який безпосередньо впливає на підсумковий розмір виплат.

Дані про доходи після 1 липня 2000 року враховуються автоматично, адже вони вже містяться в реєстрах Пенсійний фонд України. Додаткових довідок за цей період подавати не потрібно. Проте закон допускає включення й більш ранніх років роботи.

Коли варто звернутися до архівів?

Згідно зі статтею 40 Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", основою для розрахунку є заробіток після липня 2000 року. Водночас доходи до цієї дати можуть бути враховані:

за заявою особи;

якщо після 2000 року страховий стаж становить менш як п’ять років.

Важлива умова такої маніпуляції, це підтвердження первинними бухгалтерськими документами. Без архівних відомостей такі періоди до розрахунку не включаються.

Наприклад! Якщо людина виходить на пенсію у 2026 році, за замовчуванням врахують заробіток за 2000 – 2026 роки. Але ті, хто мав високі офіційні доходи у 1980 – 1990-х, можуть покращити свій індивідуальний коефіцієнт, подавши архівні довідки.

У результаті змінюється середній показник заробітку, а разом із ним й розмір щомісячної пенсії.

