Держава виплачує фінансову допомогу пораненим військовим. Які виплати гарантовані, які перешкоди виникають та що може стати причиною їх зупинки, читайте далі.

Які виплати можуть оформити військові після поранення?

Військовослужбовець, який зазнав поранення, зберігає право на отримання грошового забезпечення протягом усього періоду лікування: як у госпіталі чи лікарні, так і під час лікувальної відпустки, розповідає 24 Канал із посиланням на Міноборони.

Додаткові "бойові" виплати пораненим також передбачені, але лише за наявності спеціальної довідки про обставини поранення, яку видає військова частина. Сума винагороди при цьому визначається пропорційно кількості днів перебування на лікуванні.

Важливо! Після виписки з медзакладу "бойові" виплати продовжуються тільки у випадку тяжкого поранення, підтвердженого висновком ВЛК. Для легших травм щомісячна доплата у розмірі 100 тисяч гривень припиняється.

Які ще є соціалні гарантії для поранених військових?

Поранені військові можуть розраховувати і на низку додаткових соціальних гарантій:

1. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань: виплачується раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення.

2. Одноразова допомога у разі встановлення інвалідності, отриманої під час служби:

І група – 1 211 200 гривень;

ІІ група – 908 400 гривень;

ІІІ група – 757 000 гривень.

3. Якщо інвалідність пов’язана не безпосередньо з бойовим пораненням, а з травмою чи захворюванням у період служби, розмір допомоги нижчий:

І група – 363 360 гривень;

ІІ група – 272 520 гривень;

ІІІ група – 211 960 гривень.

4. Часткова втрата працездатності: сума залежить від відсотка втрати. Базою для розрахунку є 211 960 гривень. Наприклад, при 20% втрати працездатності військовий отримає 42 392 гривень.

Зауважте! У разі відмови у нарахуванні додаткових виплат військовослужбовець має право подати рапорт командиру з копією довідки про поранення. Якщо проблему не вирішено, можна звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони або отримати юридичну допомогу.

Що відомо про виплати для військовослужбовців: коротко про головне