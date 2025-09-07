Какие выплаты могут оформить военные после ранения?

Военнослужащий, который получил ранение, сохраняет право на получение денежного обеспечения в течение всего периода лечения: как в госпитале или больнице, так и во время лечебного отпуска, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Дополнительные "боевые" выплаты раненым также предусмотрены, но только при наличии специальной справки об обстоятельствах ранения, которую выдает воинская часть. Сумма вознаграждения при этом определяется пропорционально количеству дней пребывания на лечении.

Важно! После выписки из медучреждения "боевые" выплаты продолжаются только в случае тяжелого ранения, подтвержденного заключением ВВК. Для легких травм ежемесячная доплата в размере 100 тысяч гривен прекращается.

Какие еще есть социалные гарантии для раненых военных?

Раненые военные могут рассчитывать и на ряд дополнительных социальных гарантий:

1. Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов: выплачивается раз в год в размере месячного денежного обеспечения.

2. Единовременное пособие в случае установления инвалидности, полученной во время службы:

І группа – 1 211 200 гривен;

ІІ группа – 908 400 гривен;

ІІІ группа – 757 000 гривен.

3. Если инвалидность связана не непосредственно с боевым ранением, а с травмой или заболеванием в период службы, размер помощи ниже:

І группа – 363 360 гривен;

ІІ группа – 272 520 гривен;

ІІІ группа – 211 960 гривен.

4. Частичная потеря трудоспособности: сумма зависит от процента потери. Базой для расчета является 211 960 гривен. Например, при 20% потери трудоспособности военный получит 42 392 гривен.

Обратите внимание! В случае отказа в начислении дополнительных выплат военнослужащий имеет право подать рапорт командиру с копией справки о ранении. Если проблема не решена, можно обращаться на горячую линию Министерства обороны или получить юридическую помощь.

Что известно о выплатах для военнослужащих: коротко о главном