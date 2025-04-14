Зеленський зробив шокуючу заяву: скільки Росія витратила на війну в Україні
- Володимир Зеленський заявив, що Росія витратила на війну в Україні 1 трильйон доларів за 3 роки.
- Зеленський вказав на участь Північної Кореї, Китаю та Ірану у війні в Україні.
- Путін виробляє стільки ж зброї, скільки вся Європа, і має амбіції захопити Україну.
- Зеленський вважає, що якщо війну не зупинити, вона продовжуватиметься.
Володимир Зеленський сказав, що Росія витратила на повномасштабну війну в Україні величезну суму. За словами президента України, загалом вона сягає 1 трильйона доларів за 3 роки.
Яку заяву зробив Зеленський
Зеленський також вказав на країни, що, фактично, є учасниками повномасштабної війни в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.
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Три країни (Іран, Північна Корея, Китай – 24 Канал) вже втягнуті у цю війну, і будуть залучені інші. Або буде залучено більше військ з цих країн, якщо цю війну не зупинити.
Як каже Зеленський, зараз існують "інтересанти", що заробляють на війні в Україні. Йдеться, зокрема, про:
- північнокорейців;
- китайців;
- іранців.
Під ризиком вся Європа. У Путіна вже виробляється стільки ж зброї, скільки в усій Європі. Амбіції Путіна – захопити нас. Але всі у світі знають. Всі знають про війну і про історичні війни. Якщо ми її не зупинимо, вона продовжуватиметься,
– каже Зеленський.
Зверніть увагу! Зеленський стверджує, що Росія, Китай, Північна Корея та Іран зацікавлені у продовженні війни в Україні.