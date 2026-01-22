Там зараз "найважче": п'ять регіонів, де нацскладніша ситуація з енергетикою
- Найскладніша ситуація зі світлом наразі спостерігається у п'яти регіонах, а також у місті Київ.
- Понад 160 бригад енергетиків та комунальників працюють цілодобово над відновленням електропостачання.
Український уряд провів щоденний енергетичний селектор з ключовими міністерствами та головами обласних військових адміністрацій різних регіонів. Наразі продовжується відновлення енергосистеми по всій країні.
У яких областях складна ситуація в енергосистемі?
Окремий фокус зберігається на столиці, про що повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Читайте також Краще не стане, – інтерв'ю експертки про відключення світла і кому буде найважче
Найскладніша ситуація залишається в таких областях:
- Дніпропетровській;
- Чернігівській;
- Сумській;
- Харківській;
- Київській, а також місті Києві.
Ба більше, над відновленням електропостачання та опалення цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, комунальників, залізничників, зокрема й відряджених з інших областей.
Окремий фокус – на забезпеченні Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації. Уряд готовий надати всю необхідну підтримку. Очікуємо активної роботи від київської міської влади. Жодних перешкод і затримок у підключенні не повинно бути.
Як повідомила Свириденко, уряд створив всі умови для швидкого та безперешкодного підключення таких установок. Крім того, працює єдине вікно для звернень від бізнесу.
В Укренерго ж розповіли, що цієї ночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього знеструмлені споживачі в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Крім того, у більшості областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення.
Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень не діють,
– пояснили в Укренерго.
Аварійні знеструмлення будуть скасовані. Але після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Також в усіх регіонах України у четвер, 21 січня, застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.
Нагадаємо! Протягом доби в усіх регіонах зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.
Що відомо про ситуацію у столиці?
- Ситуація в енергосистемі країни залишається напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення світла. Але енергетики працюють над тим, аби дозволити столиці перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.
- Також у місті частково стабілізували роботу теплогенерації. Станом на вечір 20 січня без опалення залишався 3 261 будинок. Чітке завдання для фахівців – протягом 21 січня подати тепло в якомога більшу кількість помешкань.