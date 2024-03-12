Долар та євро злетіли: яку вартість офіційних валют встановив НБУ
Офіційний долар різко подорожчав. Ціна виросла на понад 20 копійок. Водночас євро сягнуло ледь не 42 гривень. На завтра Нацбанк знову прогнозує зростання валют.
Офіційний курс 12 березня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,38 гривні за долар. Вартість долара виросла на 24 копійки проти 11 березня.
Читайте також Мобілізація, слабка гривня чи сезонність: чому українці почали забирати гроші з банків
Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,95 гривні, що на 26 копійок більше, ніж минулого тижня.
Який буде офіційний курс долара та євро 13 березня:
- долар – 38,49 гривні,
- євро – 42,04 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 12 березня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,20 гривні, а продаж – 38,65 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,19 гривні, а продаж – 38,71 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,52 гривні, а продаж – 38,61 гривні.
Прогноз курсу долара на 2024 рік
Як повідомили у S&P Global Ratings, цього року курс американської валюти може зрости. Йдеться про вартість у 41,02 гривні за долар.
- До речі, на 2024 рік в українському бюджеті курс закладено на рівні 41,4 гривні за долар.
- Варто пам'ятати, що це лише розрахунковий показник, який не означає, що таким буде реальне значення.
Як розповідають представники агенції, за відсутності значної ескалації війни економіка України зросте в середньому приблизно на 4 – 5% у середньостроковій перспективі.
Втім відновлення до довоєнного рівня малоймовірне в найближчому майбутньому,
– додали там.
Крім того, прогноз щодо економічного зростання може і погіршитися через створення посиленого сільськогосподарського сезону. Цей показник імовірно скоротиться з 5,5% до 3,9%.WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.