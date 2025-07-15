НБУ підвищив валюти: по скільки зараз долар та євро

Офіційний долар та євро зросли в ціні на 5 копійок кожна. Ціна обох валют вже декілька днів тримається в одному діапазоні. Завтра, 16 липня, очікується, що валюти опустяться, однак несуттєво.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,83 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 5 копійок проти 14 липня. Офіційний курс євро складає 48,89 гривні, тобто ціна виросла на 5 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 16 липня курс валют буде такий:

долар – 41,82 гривні;

євро – 48,80 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 15 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42,05 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,80 гривні, продаж – по 41,87 гривні.

Що прогнозують банкіри для валютного ринку?

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, цього тижня на ринку буде стабільність. Відтак, розрив між міжбанківським і готівковим курсами буде мінімальним, а на курс в основному впливатиме попит на валюту.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Зовнішній фон може чинити помірний тиск: очікуване подальше зміцнення долара на світових ринках через збереження високих ставок у США та геополітичні заяви здатні спричинити короткочасну волатильність.

За словами Золотько, Нацбанк надалі продовжуватиме дію режиму керованої гнучкості, а тому коливання курсу будуть згладжуватися внаслідок інтервенцій.