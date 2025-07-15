Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,83 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на копійок проти 14 липня. Офіційний курс євро складає 48,89 гривні, тобто ціна виросла на 5 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 16 липня курс валют буде такий:

долар – 41,82 гривні;

євро – 48,80 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 15 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42,05 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,80 гривні, продаж – по 41,87 гривні.

Що прогнозують банкіри для валютного ринку?

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, цього тижня на ринку буде стабільність. Відтак, розрив між міжбанківським і готівковим курсами буде мінімальним, а на курс в основному впливатиме попит на валюту.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Зовнішній фон може чинити помірний тиск: очікуване подальше зміцнення долара на світових ринках через збереження високих ставок у США та геополітичні заяви здатні спричинити короткочасну волатильність.

За словами Золотько, Нацбанк надалі продовжуватиме дію режиму керованої гнучкості, а тому коливання курсу будуть згладжуватися внаслідок інтервенцій.