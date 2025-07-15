Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,83 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 14 июля. Официальный курс евро составляет 48,89 гривны, то есть цена выросла на 5 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Сейчас самое время покупать: как подешевел злотый в середине июля 2025 года

По состоянию на 16 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,82 гривны;

евро – 48,80 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 15 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42,05 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,80 гривны, продажа – по 41,87 гривны.

Что прогнозируют банкиры для валютного рынка?

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, на этой неделе на рынке будет стабильность. Поэтому, разрыв между межбанковским и наличным курсами будет минимальным, а на курс в основном будет влиять спрос на валюту.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank Внешний фон может оказать умеренное давление: ожидаемое дальнейшее укрепление доллара на мировых рынках из-за сохранения высоких ставок в США и геополитические заявления способны вызвать кратковременную волатильность.

По словам Золотько, Нацбанк в дальнейшем будет продолжать действие режима управляемой гибкости, а потому колебания курса будут сглаживаться в результате интервенций.