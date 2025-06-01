Допомога малозабезпеченим сім'ям зросла: на яку суму розраховувати у 2025 році

Прожитковий мінімум, від якого залежить розмір малозабезпеченим сім'ям, залишився незмінним у 2025 році. Втім допомога таким сім'я зросла попри це.

Як визначити прожитковий мінімум для сім'ї

Відомо, що допомога малозабезпеченим сім'ям призначається тоді, коли сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини, передає 24 Канал з посиланням на Факти ICTV.

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Водночас для того, щоб розрахувати прожитковий мінімум для сім'ї, потрібно додати прожиткові мінімуми для кожного члена родини:

Для сім'ї, яка складається з матері, батька та 2 дітей (вік 4 та 8 років), прожитковий мінімум буде на рівні 11 815 гривень;

Розраховується ця сума за формулою: прожитковий мінімум для працездатних осіб + прожитковий мінімум для працездатних осіб + прожитковий мінімум для дітей до 6 років + прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років, тобто 3 028 гривень + 3 028 гривень + 2 563 гривень + 3 196 гривень.

Відтак, сума допомоги малозабезпеченій сім'ї становитиме різницю між числом в 11 815 гривень та сукупним доходом родини.

Як змінилися виплати у 2025 році

Ще на початку року у законі про державний бюджет було передбачено підвищення рівня прожиткового мінімуму для надання допомоги малозабезпеченим сім'ям на 5%.