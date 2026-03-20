Є руйнування: Росія атакувала об'єкти Нафтогазу у двох областях України

Уночі 20 березня Росія вдарила безпілотниками по нафтогазовій інфраструктурі України. Було атаковано об'єкти Групи Нафтогаз на Полтавщині та Сумщині.

Про це повідомили у НАК "Нафтогаз України".

Дивіться також У Запоріжжі прогриміли вибухи: пошкоджено приватний будинок, поранена жінка

Які наслідки російської атаки на Нафтогаз?

Вночі 20 березня російські дрони вдарили по двох активах Групи Нафтогаз. Влучання зафіксовані на об'єктах у Сумській та Полтавській областях.

За даними компанії, внаслідок ударів ніхто не постраждав. Усі працівники перебували в укриттях під час атаки.

Однак ворожі БпЛА завдали руйнувань інфраструктурі. На одному з об'єктів виникла пожежа. Її оперативно загасили вогнеборці ДСНС та фахівці компанії.

Роботу обладнання зупинено, триває оцінка збитків,

– повідомив голова правління Сергій Корецький.

Зазначається, що Росія вже понад 30 разів атакувала критичну інфраструктуру Нафтогазу з початку 2026 року.

Останні атаки Росії на Україну