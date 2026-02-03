ЄС пропонує партнерство США: про яку угоду йдеться та до чого тут Китай

Європейський Союз хоче запропонувати США партнерство у сфері критично важливих мінералів. Таким чином Європа прагне обмежити вплив Китаю та вплинути на курс адміністрації Трампа щодо укладання глобальних угод.

Яку угоду можуть укласти Сполучені Штати та Євросоюз?

Європейський Союз готовий підписати меморандум про взаєморозуміння зі США для розробки "Дорожньої карти стратегічного партнерства" протягом трьох місяців, про що пише Bloomberg.

Партнерство повинно знайти способи постачання критично важливих мінералів без залежності від Китаю. Річ у тім, що США та ЄС стали залежними від доступних і дешевих китайських мінералів.

Меморандум пропонує ЄС і США вивчити спільні проєкти у сфері критично важливих мінералів та механізми підтримки цін. Також рекомендується розглянути способи захисту обох ринків від надлишкових поставок іззовні та інших форм маніпуляцій.

Зверніть увагу! У своїй пропозиції ЄС також наполягає на взаємній повазі до територіальної цілісності. Відносини між США та ЄС ледь не зазнали розриву в останні тижні після того, як Дональд Трамп заявив про наміри купити Гренландію – територію країни-члена ЄС Данії.

Наразі США наполягають, щоб країни погодили механізм ціноутворення, який допоможе захистити переробників і видобувачів рідкісноземельні метали від дешевшого китайського експорту, здатного витісняти поставки. Крім того, у меморандумі ЄС згадується можливість створення запасів критично важливих мінералів – на чому також робить акцент Трамп.

Ключові пропозиції, яку ЄС підготував і готовий підписати, наразі такі:

Співпраця для забезпечення ланцюгів постачання та зменшення залежностей, зокрема шляхом розвитку преміальних ринків на міжнародному рівні.

Поглиблення промислової та економічної інтеграції, зокрема через спільні проєкти.

Взаємне звільнення від експортних обмежень щодо критично важливої сировини.

Співпраця у галузі досліджень та інновацій по всьому ланцюгу створення вартості.

Обмін інформацією, зокрема про ланцюги постачання та виявлення ризиків, а також спільна робота над підвищенням прозорості ринку.

Заходи для запобігання збоям можуть включати створення запасів або формування спільної групи реагування ЄС – США.

Співпраця щодо експортних обмежень, які застосовуються до третіх країн.

Що таке рідкісноземельні метали? Це категорія мінералів, які критично важливі для широкого спектра продукції.

За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, у 2024 році Китай контролював понад 69% світового видобутку цих металів. А також майже половину світових запасів.

Ба більше, з кінця 2024 року Пекін посилив обмеження на експорт цих мінералів, вимагаючи зокрема підтвердження того, що вони не будуть використані у військових цілях. Про це писали у CNBC.

Важливо! Майже половина імпорту "рідкоземів" до Євросоюзу 2024 року надходила з Китаю.

Що ще слід знати про рідкісноземельні метали?