Скасування торговельного безвізу з ЄС: що натомість очікує Україну
- Євросоюз скасовує торговельний безвіз, повертаючи квоти на 30 видів української аграрної продукції, які складатимуть 1-3% загальної продукції.
- Є обіцянка від ЄС провести торговельні перемовини для погодження нових угод спільної торгівлі.
Після скасування Євросоюзом торговельного безвізу, формально будуть відновлені ті правила, що були чинними до 2022 року. Тобто повернуть квоти на українську аграрну продукцію.
Що очікує Україну замість торговельного безвізу з ЄС
Квоти повернуть на 30 видів української аграрної продукції, які раніше постачалися в Європейський союз, розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин для 24 Каналу.
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Водночас ці квоти є дуже маленькими. Вони складають від 1% до 3% загальної української продукції.
Крім того, є ще вищі квоти. Однак цього недостатньо для того, щоб говорити про присутність наших товарів на європейському аграрному ринку,
– сказав Пендзин.
Важливо! Експерт додав, що наразі є обіцянка щодо того, що ЄС через деякий час проведе торговельні перемовини для погодження нових угод спільної торгівлі.