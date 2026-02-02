Відмова ЄС від газу з Росії набуває чинності вже незабаром: що відомо про рішення Європи

У понеділок, 2 лютого, був опублікований газовий регламент REPowerEU. Він визначає правові положення щодо поетапного припинення імпорту природного газу з Росії.

Що відомо про рішення ЄС щодо газу Росії?

Це історичне рішення, ухвалене наприкінці минулого року, яке має на меті остаточно покласти край залежності ЄС від російського газу до 2027 року, про що йдеться на сайті пресслужби ЄС.

Регламент забороняє наступні дії:

З 25 квітня 2026 року: короткострокові контракти на постачання скрапленого природного газу

З 17 червня 2026 року: короткострокові контракти на постачання трубопровідного газу

З 1 січня 2027 року: довгострокові контракти на імпорт СПГ

З 30 вересня 2027 року: імпорт трубопровідного газу за довгостроковими контрактами.

Важливо! Держави-члени можуть продовжити цей термін до 31 жовтня 2027 року, якщо їхні газові сховища заповнені нижче встановлених рівнів.

Наголошується, що наближається четверта річниця повномасштабної війни Росії проти України та використання енергоресурсів як зброї. Тому Європейський Союз продовжує чинити тиск на Росію й не допускати фінансування її триваючої жорстокої війни.

Газовий регламент REPowerEU опублікований в Офіційному журналі та набирає чинності наступного дня після публікації,

– йдеться у тексті.

Зверніть увагу! Комісія має намір подати законодавчу пропозицію на початку 2026 року, щоб якнайшвидше, але не пізніше 2027 року, заборонити імпорт нафти з Росії.

Нагадаємо, що Угорщина вже подала позов до Суду ЄС, щоб оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу. Про це стало відомо у понеділок, 2 лютого. Допис опублікував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соцмережі "Х".

Сіярто написав, що без російської нафти й газу енергетичну безпеку Угорщини неможливо гарантувати. Крім того, неможливо зберегти низькі ціни на енергію для угорських сімей.

