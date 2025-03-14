Трамп анонсував 200% мита на європейський алкоголь: у Франції назвали це "провокацією"

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру розкритикував ідею Дональда Трампа щодо запровадження 200% мит на європейський алкоголь. Йдеться, зокрема, про шампанське, вино та інші алкогольні напої.

Реакція на нові погрози Трампа

Франсуа Байру назвав цю заяву провокаційною та наголосив на необхідності спільної відповіді ЄС, передає 24 Канал з посиланням на телеканал TF1.

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Ми не можемо дозволити, щоб нас зламали подібні погрози. Важливо, щоб ми, європейці, показали, хто ми є, і що ми не піддамося на такого роду загрози,

– зазначив французький прем'єр-міністр.

Подібну реакцію висловила й Іспанія. Міністр сільського господарства Луїс Планас прокоментував заяву Трампа як тимчасову ініціативу.

Це така ж заява, як і будь-яка інша, вона приходить і йде. (...) Ми зберігаємо спокій, але ми також залишаємося твердими,

– зазначив Планас.

Торгівельні мита Трампа

Після приходу до влади Дональд Трамп ініціював низку мит і обмежень щодо імпорту товарів із Канади, Мексики та країн ЄС.

Зокрема, США встановили 25% мита на імпорт сталі та алюмінію з Європейського Союзу. У відповідь ЄС запровадив зустрічні мита на американську продукцію на суму 26 млрд євро.

13 березня Трамп анонсував намір обкласти 200% митами європейське вино та шампанське, аргументуючи це підтримкою вітчизняних виробників.

Зауважте! Якщо ці заходи набудуть чинності, це може зачепити близько 10% експорту французької алкогольної продукції до США.