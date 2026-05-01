Євросоюз заморозив виплати для Сербії зі своїх фондів. Белград не отримає фінансування, доки країна не виконає рекомендації Венеційської комісії щодо реформи судової системи та прокуратури.

Чому ЄС заморозив кошти для Сербії?

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, пише N1.

Наразі ми призупинили всі виплати з Плану зростання, оскільки Сербія продемонструвала регрес у сфері правосуддя. І доки це не буде виправлено, країна не зможе отримати фінансову підтримку ЄС,

– заявила Кос.

Єврокомісарка зазначила, що лише після того, як Белград здійснить конкретні кроки, Єврокомісія проведе оцінку ситуації та ухвалить остаточне рішення щодо виплати коштів.

До того часу фінансування, призначене для Сербії, залишатиметься замороженим і перебуватиме на рахунках ЄС.

Важливо! Якщо Єврокомісія дійде висновку, що Сербія так і не виконала рекомендацій щодо суперечливих законів, виплати призупинять взагалі. Кошти, передбачені для Белграда, перерозподілять між іншими країнами.

Скільки може втратити Сербія?

Наразі Сербія, хоч і не є членом ЄС, може отримувати фінансування з європейських фондів. Річ у тім, що після початку переговорів про вступ у 2014 році держава має право на фінансову підтримку блоку та гранти для проведення реформ, пише Politico.

Однак ці реформи Белград проводить досить специфічно, що непокоїть Брюссель. Як зазначила Марта Кос, сербський уряд приймає закони, які підривають незалежність судової системи, займається придушенням протестів і регулярно втручається в діяльність незалежних медіа.

До того ж Брюсселю не подобається, що Сербія зміцнює свої зв’язки з Москвою, поки отримує кошти від Євросоюзу.

Як країна-кандидат, ми також очікуємо, що Сербія підтримуватиме нашу зовнішню політику і більше узгоджуватиме свої позиції з нашими,

– наголосила Марта Кос.

Однак остаточне рішення залежало від Венеційської комісії, яка є дорадчим органом Ради Європи з правових питань. Її висновок і став підставою для замороження фінансування для Белграда.

Для Сербії блокування коштів матиме серйозні наслідки. Адже наразі саме ЄС є найбільшим донором держави. Він виділив вже понад 586 мільйонів євро безповоротної допомоги у 2021 – 2024 роках.

Ще до 1,5 мільярда євро країна може отримати у разі виконання реформ, але Белград зараз ризикує втратити ці кошти.

Зауважте! Сербія зберігає тісні зв'язки з Росією довгі роки. Як прокоментував головний редактор сербського порталу FakeNews Tracker Іван Суботич, в країні чомусь "історично люблять росіян".

Як Сербія співпрацює з Росією?